Sangiuliano e (forse) la Meloni a cena a Pompei per omaggiare l’antenato della pizza: addetti in agitazione

Dopo il chiacchieratissimo primo viaggio del Frecciarossa Roma-Pompei, si va verso il ritorno nell’area archeologica vesuviana del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e (forse) della premier Giorgia Meloni. Venerdì 4 agosto, verso le 18, dovrebbe tenersi un evento a quanto pare intitolato «Cucina italiana Unesco» con Sangiuliano accompagnato da altri ministri in cui a capotavola potrebbe addirittura sedere la stessa presidente del Consiglio. Grande protagonista della serata, l’affresco con l’ormai mitologica focaccia alla frutta in cui si vorrebbe individuare l’antenato della pizza.

Di ufficiale, per ora, non c’è niente, ma i rumors fanno riferimento a un corteo composto da circa 220 ospiti che durante il percorso potrebbe soffermarsi nella Casa di Giulia Felice per un buffet. Non sarebbe prevista la presenza di giornalisti a seguito. Questi ultimi, da quanto si apprende, saranno accolti nei pressi di Porta Anfiteatro per la conferenza stampa, senza entrare negli Scavi. Si mormora poi di successiva cena nella Palestra Grande di fronte all’Anfiteatro, sempre senza presenza di stampa. Il tutto offerto dal ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, dal momento che l’happening serve a celebrare la dieta mediterranea Patrimonio Unesco.

Il corteo governativo, probabilmente, non troverà un clima tranquillissimo. La Cisl Funzione Pubblica, infatti, il 2 agosto ha proclamato lo stato di agitazione del personale del Parco Archeologico, con una nota inviata al Prefetto, alla direzione del Parco e al Coordinamento nazionale del Mic firmata dal segretario provinciale Carlo Tortora. Oggetto del contendere: mancato rispetto delle relazioni sindacali, inadeguata gestione della vigilanza, mancata prevenzione dei rischi da esposizione al caldo e mancato adeguamento degli ambienti di lavoro e dei corpi di guardia alle norme di igiene e sicurezza. Temi pesanti: speriamo non restino sullo stomaco agli illustri commensali.