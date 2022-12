Sangiuliano: verifica su attuazione Pnrr, costi aumentati. Valutare detrazione del consumo culturale

Massima attenzione alle sale cinematografiche in difficoltà



Mentre la produzione audiovisiva è in un momento di particolare dinamismo, le sale cinematografiche si trovano in una situazione di grande difficoltà: le presenze in sala nel «primo semestre 2022 si sono ridotte del 58% rispetto alla media dei tre anni pre- pandemia, contro il 40% della Germania, il 30% della Francia, il 27% del Regno Unito. Una crisi che si è innestata su una situazione già critica». Di qui, oltre al decreto ministeriale «adottato per incentivare la visione in sala cinematografica di film italiani da parte degli spettatori puntando su una riduzione del prezzo del biglietto di cui si farà carico lo Stato» Sangiuliano ha ribadito che va «subito messo a regime il nuovo sistema di crediti d'imposta calcolato sui costi di funzionamento delle sale e il potenziamento dei Tax credit che agevolano gli investimenti relativi all'adeguamento tecnologico, funzionale e strutturale delle sale cinematografiche». Mentre per il teatro privato, «si può pensare all’introduzione di un meccanismo di tax credit per le produzioni».

5 milioni reperti nei musei ma solo 480mila esposti

Quanto al patrimonio museale statale, il ministro ha spiegato che tra le criticità gestionali c’è il fatto che il 90% delle opere o dei reperti sono nei depositi, così come nel resto del mondo: ma il problema è che in Italia il patrimonio è talmente diffuso, che nei depositi dei soli musei afferenti alla Direzione generale sono custoditi circa 5.000.000 di opere e di reperti, mentre ne vengono esposti all’incirca 480.000». Di qui l’ipotesi di «una strategia di lungo periodo che può portare alcuni grandi musei a generare nuovi spazi espositivi come hanno fatto alcuni grandi musei internazionali. Ad un Uffizi 2 ad esempio a Firenze, in Toscana o perchè no anche all’estero come fatto dal Louvre»

Il ministro ha sottolineato inoltre che «nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, solo cinque siti a pagamento superavano il milione di visitatori (Colosseo-Foro, Pompei, Uffizi, Gallerie dell’Accademia, Castel Sant’Angelo), realizzando più di due terzi di tutti gli introiti lordi». «Bisogna lavorare, con politiche mirate, affinché altri siti possano raggiungere queste cifre - ha aggiunto -. È necessario attuare politiche che portino le persone a frequentare i musei e le aree archeologiche meno frequentati».

Trend visitatori positivo e superiore a pre-pandemia

Quanto agli Uffizi, come riferito dal direttore del museo, «dal mese di giugno c’è un 3% in più di visitatori rispetto al livello pre-pandemia». Il trend è «assolutamente positivo», per cui il prossimo anno se si dovesse confermare, «nel nostro paese potremmo avere un numero di visitatori musei in Italia superiore al 2019».