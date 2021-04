Sanificatore a ozono per autoveicoli e sale d’attesa

1' di lettura

Texa - sede a Monastier di Treviso, oltre 730 addetti, leader nel mondo dell’elettronica automotive - ha realizzato nei propri stabilimenti AIR2 SAN, un sanificatore a ozono completamente Made in Italy. L’ozono è un riconosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute. Pure essendo nota anche la sua capacità disinfettante verso altri Coronavirus, come della Sars, Texa ha sottoposto AIR2 SAN a una serie di test, al Laboratorio del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università degli Studi di Padova. Le prove hanno evidenziato che, usando lo specifico programma “Covid-19”, lo strumento è virucida al 99,99% nei confronti di Sars-CoV-2, ed è certificato anche contro Coronavirus umano 229E, Stafilococco Aureus, Escherichia Coli e Pseudomonas Aeruginosa. «Si tratta di risultati importanti, anche perché l’ozono è un gas naturale, con molte meno controindicazioni rispetto ad aggressivi agenti chimici e meno dannoso su superfici e tessuti», spiegano in azienda. Le caratteristiche costruttive del sanificatore Texa permettono di raggiungere l’ideale saturazione dell’ambiente (abitacoli di veicoli, stanze d’albergo, sale d’attesa, studi professionali), mediante sensori in grado di fermare e riprendere la produzione del gas con reale accuratezza. Altra peculiarità è la riconversione dell’ozono in ossigeno a fine procedura, garantendo la fruizione immediata e sicura di un ambiente o di un veicolo, senza necessità di aerazione.

