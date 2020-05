Sanificazione nuova priorità per i noleggiatori Al via procedure rigorose, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente di Vincenzo Conte

Al via procedure rigorose, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente

3' di lettura

Parola d’ordine: sanificazione. Quella che prima di questa emergenza era una procedura usata solo in casi determinati è oggi diventata una necessità soprattutto per le società di noleggio, che si stanno attrezzando per offrire questo servizio.

Che la sanificazione fosse un tema già noto lo conferma anche Roberto Sticca, direttore operativo di Alphabet Italia. «Abbiamo introdotto – dice Sticca - la sanificazione delle vetture in ogni occasione in cui il driver deve ritirare un’auto. Inoltre affinché i clienti possano ricevere i servizi di sanificazione a un prezzo competitivo abbiamo negoziato con la nostra rete sul territorio nazionale un ottimo costo. In aggiunta abbiamo previsto di includere sui futuri contratti il servizio direttamente nel canone, per tutti i clienti che ne faranno richiesta».

Leaseplan si dice pronta alla sanificazione dei veicoli sul territorio italiano nel rispetto di tutte le normative. «Ai nostri clienti - sottolinea Alberto Viano, amministratore delegato di Leaseplan Italia - offriamo la possibilità di sanificare le auto in noleggio con procedure certificate per le auto nuove in consegna, per le auto gestite in pool, per il servizio di corporate car sharing e per le auto a medio termine del prodotto FlexiPlan, con i costi competitivi che siamo in grado di offrire».

Leasys Rent ha rafforzato i già elevanti standard di pulizia dei veicoli, in linea con le indicazioni delle autorità. «Sui nostri veicoli – dice Andrea Pertica, Ceo di Leasys Rent - prima di ogni noleggio applichiamo rigorose procedure di igienizzazione con uso di prodotti specifici, prestando particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente. Da qualche giorno, poi, i clienti trovano in auto anche un gel disinfettante per le mani».

Arval si aspetta che il trattamento di sanificazione diventi un servizio sempre più importante, soprattutto per i veicoli in pool o in corporate car sharing. «Per questo – dice Tomaso Aguzzi, Sales Director di Arval Italia – prima di tutto abbiamo individuato i centri riparativi in grado di erogare il servizio. Abbiamo concordato con questi delle tariffe fisse e concorrenziali. Al termine dell’intervento, poi, viene rilasciato un certificato che attesta l’avvenuto trattamento di sanificazione».