Medici, nuovo contratto dopo 10 anni. Aumento medio di 200 euro al mese È stato firmato nella notte tra martedì e mercoledì all'Aran il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale, dopo un’attesa di 10 anni. Il contratto riguarda circa 130mila professionisti della sanità

È stato firmato nella notte tra martedì e mercoledì all'Aran (L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale, dopo un’attesa di 10 anni. L’intesa è stata raggiunta dopo le 2 di notte. Il contratto riguarda circa 130mila professionisti della sanità: «L'ipotesi di rinnovo, relativa al triennio 2016-18 - afferma il segretario FP Cgil medici, Andrea Filippi - prevede un aumento medio pro capite di 200 euro al mese». L'ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo, Anpo, e Fesmed.

Per Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl è «una buona notizia per il sistema sanitario e per il paese. Si premia la professionalità e si valorizza il ruolo dei giovani medici con nuove relazioni sindacali per affrontare i problemi della categoria».

Per Filippi si tratta di «risultati economici e normativi importanti, dopo anni di assenza contrattuale». Infatti, spiega, «sono state premiate le carriere gestionali e professionali ed è stato valorizzato finalmente il lavoro dei giovani neoassunti che prenderanno una retribuzione di posizione minima di 1.500 euro annui da subito. Un fatto storico mai accaduto prima. Così come lo è l'aver previsto la certezza di ottenere un incarico dopo 5 anni di servizio con una retribuzione che sale di duemila euro all'anno».

