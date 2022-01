Ascolta la versione audio dell'articolo

All’Economia il Fondo politiche per la disabilità

Il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” dal 1° gennaio 2022 è denominato “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” ed è trasferito presso lo stato di previsione del ministero dell'economia. Il Fondo è incrementato di 50 milioni annui dal 2023 al 2026

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 178

Prorogate le liste di attesa Covid

Le disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse previste dalla legge 106/2021 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi da 276 a 279

Assunzione di personale sanitario

Proroga fino al 31 dicembre 2022 per forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per reclutare professionisti sanitari e assistenti sociali per i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. Prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi regolarmente iscritti al relativo Albo professionale

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi da 290 a 292

Indennità di pronto soccorso

Per il personale dipendente che lavora nei pronto soccorso è prevista un’indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell’effettiva presenza

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 293 e 294

