Sanità, donne in crescita ma resta il soffitto di cristallo

Si pensi per esempio che il 75% delle assenze per maternità oggi non vengono coperte, come rileva un sondaggio del sindacato Cimo-Fesmed condotto lo scorso anno su un campione di 1.415 dottoresse. Siamo ben lontani insomma dal tenere insieme pari opportunità e diritto alla vita professionale per costruire nuovi contesti lavorativi.



Leadership femminile nelle aziende sanitarie



In questo contesto la leadership femminile potrebbe fare la differenza di certo, ma anche in tal senso siamo lontani da dati incoraggianti. Le donne che ricoprono ruoli di vertice nelle aziende sanitarie o ospedaliere sono poco meno di un terzo. Sono due le regioni in cui il numero di donne che ricoprono un incarico di vertice nelle aziende sanitarie eguaglia o supera il numero di uomini: Toscana e Lazio, rispettivamente con il 52,4% e il 50%.

Altre tre regioni poi superano o raggiungono la soglia del 40%: Emilia-Romagna (45,7), Piemonte (41,2) e Liguria (40). I dati più preoccupanti si registrano invece in Sicilia (16%), Puglia (13%) e Friuli-Venezia Giulia (11,1%). In Valle d'Aosta e Abruzzo infine non si segnalano donne al comando di aziende sanitarie.



Gap salariale



Il gender gap in termini salariale e di riconoscimento dei diritti delle lavoratrici riguarda anche la professione infermieristica, una branca sanitaria caratterizzata da una prevalente presenza femminile. Le donne (347.947 su quasi 460.000 iscritti agli ordini) rappresentano infatti il 76,5% dei professionisti della categoria. A livello europeo l’Italia si classifica ottava, preceduta solo dalla Romania, tra i Paesi più indietro in termini di retribuzione, con un divario salariale del 24% rispetto agli uomini.



In occasione di un’audizione alla Commissione politiche Ue del Senato dello scorso gennaio, Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione delle professioni infermieristiche (Fnopi), una serie di proposte, che vanno dall’innovazione dei contratti di lavoro delle infermiere, per favorire la conciliazione tra vita privata e professionale, all’istituzione di servizi per l’infanzia e l’inserimento negli asili nido anche per le lavoratrici in regime di libera professione.