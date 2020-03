Sanità e pacta sunt servanda

L'articolo 91 – è bene notare - non esclude tout court la responsabilità, ma impone in ogni caso che della situazione straordinaria determinata dai decreti emergenziali si tenga conto.

E una valutazione caso per caso sarà sempre necessaria per l'impresa che non intende incorrere in responsabilità, quando la riduzione del flusso produttivo o addirittura la sua interruzione (o l'interruzione dell'attività del proprio partner industriale, o ancora dello spedizioniere sul quale si era fatto affidamento per il trasporto merce) renda attuale il rischio di non rispettare l'obbligo contrattuale (es. effettuare una fornitura entro la data convenuta, o nello scenario migliore effettuarla in quantitativi ridotti).

Andranno innanzitutto individuate eventuali clausole del contratto che affrontino la situazione specifica (es. clausole di forza maggiore, clausole che menzionino espressamente l'evento pandemia e ne disciplinino le conseguenze). Il principio, anche laddove clausole ad hoc vi siano, rimane però quello fissato nell'art. 1218 del codice civile per cui le obbligazioni contrattuali devono essere rispettate pena la responsabilità dei danni derivanti al creditore, purché l'adempimento puntuale non sia reso impossibile da una causa estranea alla sfera di controllo del debitore.

Il principio è di fondamentale importanza per la tenuta dei rapporti commerciali, e per questo è il debitore a dover provare che l'impossibilità è dovuta a fattori esterni specificamente rilevanti per l'obbligazione.

L'articolo 1256 del codice civile viene in aiuto del debitore, e coerentemente con l'articolo 1218 prevede che il debitore sia liberato dall'obbligazione, quando questa sia divenuta impossibile, ma sempre per causa non imputabile. Particolarmente attuale la seconda parte dell'art. 1256, secondo cui il debitore non risponde del ritardo (nel nostro esempio, il fornitore che consegna la merce una settimana dopo la data convenuta) quando il ritardo è stato dovuto ad una impossibilità temporanea. L'intervento ad hoc del Governo di cui all'art. 91 si inserisce in questo quadro, e specifica che si tiene conto della necessità di adeguarsi alle misure governative anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Certamente è obbligo dell'impresa agire in buona fede, e quindi applicare con estremo rigore tale disposizione, che non può tradursi in un'esenzione generale dal principio pacta sunt servanda. Laddove l'impresa preveda di ritardare o non poter effettuare la prestazione richiesta, sarà importante in questo senso mantenere aperti i canali di comunicazione per informare dell'impossibilità di onorare l'obbligo contrattuale nei termini concordati e soprattutto offrire la massima collaborazione per convenire nuovi termini.

Tali comunicazioni si inquadrano nel generale dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza e in alcuni casi la violazione di tale dovere potrebbe dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale, se vi erano affidamento ragionevole e investimenti. La valutazione, come detto, deve essere condotta con rigore caso per caso, e distinguendo le posizioni.