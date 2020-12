Sanità, farmaceutici, biotech, dispositivi medici: ecco le aziende che assumono L'elenco delle principali aziende del settore healthcare che cercano persone da inserire nel proprio organico, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie



2' di lettura

Mai come in questo periodo contrassegnato dalla pandemia Covid, l'attenzione per la salute e per la cura è stata al centro dell'attenzione degli italiani. E di chi guarda a questo settore per il proprio futuro professionale e di chi in questo momento è in cerca di nuove opportunità. Sono diverse le posizioni aperte in aziende che offrono opportunità di carriera nei settori sanitario, farmaceutico, delle biotecnologie e dei dispositivi medici. Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella rubrica in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie. LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

GSK sta assumendo, tra gli altri, Vaccines value evidence senior manager;

AstraZeneca ha alcune posizioni aperte, tra le quali head of Franchise immunology e Value and access manager Oncology;

Abbott intende integrare il proprio organico con diversi ruoli, ad esempio sales executive molecular division e marketing manager rapid diagnostic;

Angelini è alla ricerca di global medical advisor specialty care e medical pharmacovigilance & regulatory advisor;