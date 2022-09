Sanità, green e manifattura Friulia investe sulle Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Garantire ora più che mai liquidità al sistema imprenditoriale e sostenere progetti di sviluppo innovativo sul territorio, per traghettare le imprese del Friuli Venezia Giulia fuori dalla tempesta inflazionistica, provocata dai rincari delle commodity energetiche e delle materie prime, che si stima in autunno potrà condizionare in modo ancor più pesante il contesto economico.

Questi gli obiettivi di Friulia, società finanziaria partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nata nel 1967 per contribuire allo sviluppo dell’area nordestina.

Loading...

Da oltre 50 anni la Spa con sede a Trieste rappresenta la principale realtà di riferimento per gli investimenti alle imprese locali proiettate alla crescita. Nell’ultimo esercizio ha erogato oltre 50,1 milioni di euro (+ 24,3% sul 2020), perfezionando 17 operazioni. Un intervento che ha permesso a numerose Pmi di sostenere nuovi progetti dopo le chiusure e i rallentamenti imposti dal Covid. L’utile netto si è dunque attestato a circa 5 milioni di euro (+8,7%), per un valore complessivo degli interventi di 204 milioni (+7,3%) investiti in 88 partecipate, l’80% delle quali costituite da piccole e medie imprese, dal fatturato aggregato pari a circa 2,5 miliardi di euro, che offrono occupazione ad oltre 9mila dipendenti.

L’orizzonte ora è preoccupante: ci attendono mesi pesanti. «Per le aziende sarà indispensabile contrastare l’aumento dei costi per non perdere competitività, introducendo processi di miglioramento della produzione, all’insegna dell’innovazione», spiega Federica Seganti, presidente di Friulia, che segnala come già il 2021 sia stato un anno complesso. «Le attività di tutti i comparti hanno dovuto affrontare le difficoltà di una ripresa dei traffici e della produzione in un contesto ancora ampiamente incerto – evidenzia - Queste particolari condizioni ci hanno portato ad impiegare una quota di investimenti senza precedenti, pari a oltre 50 milioni di euro. All’impegno sul fronte finanziario abbiamo affiancato la nostra expertise nella consulenza aziendale e gestionale, oltre al network di conoscenze che include le principali realtà imprenditoriali e istituzionali attive sul territorio».

Tra gli strumenti finanziari utilizzati, anche gli innovativi minibond, che le non quotate emettono e che Friulia sottoscrive per un impegno che nell’ultimo esercizio ha superato la quota di 11,7 milioni di euro di erogato, confermandosi tra le principali fonti alternative e complementari ai mutui bancari. «Sono flessibili e consentono rientri del capitale, aldilà del tasso di interesse, sui differenti flussi di cassa: estremamente rapidi, a sei mesi e fino ai due anni», aggiunge Seganti.