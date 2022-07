Sanità integrativa sempre più centrale per proteggere le famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una tassa occulta da 34 miliardi è pagata ogni anno, di tasca propria, dalle famiglie italiane per far fronte a cure e spese mediche. La componente della spesa sanitaria che i cittadini sostengono privatamente, non a carico del Servizio sanitario nazionale, è alta ed è in costante aumento, soprattutto per effetto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento delle patologie cronico-degenerative.

Una ricerca dell’Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, diffusa nel corso dell’assemblea annuale 2022, ha fotografato una situazione che rischia di diventare insostenibile per le famiglie, in uno scenario pandemico e post pandemico. Tanto più grave se inquadrato nel contesto europeo. L’analisi evidenzia infatti che, a livello continentale, l'Italia risulta essere il Paese con la più alta incidenza da parte delle famiglie di utilizzo dei propri risparmi per curarsi: circa il 90% (rispetto a una media continentale del 74%). Globalmente, infatti, la componente della spesa sanitaria che gli individui sostengono privatamente ora ammonta a circa 38 miliardi. La mancanza di protezione assicurativa a copertura delle cure mediche risulta evidente se si pensa che appena poco più dell'8% di questi costi privati sono riconducibili alle assicurazioni e il 2,6% a fondi e casse sanitarie. La restante parte, 34 miliardi (il 90% citato in precedenza), è pagata ogni anno di tasca propria dalle famiglie.

Questo aspetto è socialmente iniquo - avverte la ricerca Ania - perché mette le persone di fronte alla scelta tra pagare (quando sono in condizione di farlo) o, aspetto ancor più grave, rinunciare alle cure nel momento in cui si è più fragili. Una fragilità che rischia di presentarsi in tutta la sua evidenza davanti a esborsi imprevisti che, in alcuni casi, diventano insostenibili. Ecco perché l’associazione che rappresenta le imprese di assicurazione che operano in Italia ritiene che «sarebbe proficuo riflettere seriamente su un nuovo modello di welfare che combinasse al meglio le risorse pubbliche e private, con un ruolo più ampio assegnato alla sanità integrativa che, basandosi su un principio di mutualità, tipico delle assicurazioni, garantirebbe maggiore uguaglianza ai cittadini e più elevati livelli di protezione per i malati».

In questo scenario, lo Stato italiano fa la sua parte, ma da solo non può farcela a garantire protezione integrale ai cittadini. Una tra le più significative voci di costo nel bilancio dello Stato deriva infatti dalla spesa sanitaria, che nel 2020 in Italia ha raggiunto i 122 miliardi (7,4% del Pil) e il cui onere è destinato ad aggravarsi (era circa il 5% del Pil poco più di venti anni fa), soprattutto per la bomba demografica che mette a dura prova il futuro del Paese, come rilevato anche dall’Istat.

Questo tema è stato fra i più rilevanti affrontati nel corso dell’Assemblea Ania 2022. «In tema di sanità – ha affermato la presidente Maria Bianca Farina - il ruolo del settore evolverà verso nuove soluzioni con l'obiettivo, ad esempio, di rendere la spesa sanitaria mutualizzata accessibile ai soggetti più vulnerabili e di promuovere l'offerta assicurativa di percorsi di prevenzione. Una quota significativa della spesa diretta (out of pocket), oggi pari a 34 miliardi di euro all'anno, potrebbe così transitare verso forme mutualizzate del rischio per aumentare la protezione e l'economicità dei servizi. Il ruolo della sanità integrativa potrebbe evolvere da una logica basata sul rimborso della prestazione a una presa in carico di cittadini e pazienti lungo l'intero percorso della salute, grazie in larga parte allo sviluppo della telemedicina».