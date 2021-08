Sanità nel mirino degli hacker, attacchi cresciuti con la pandemia: intelligence mobilitata

Gli interventi da attuare

La vulnerabilità delle infrastrutture strategiche del Paese - non solo quelle sanitarie - è ben nota all’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Franco Gabrielli, che ha più volte lamentato la mancanza di consapevolezza dei rischi che si corrono in questo settore e la necessità di rafforzare la resilienza e la capacità di resistere agli attacchi.

Allarme sicurezza

Anche il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao aveva lanciato l’allarme sul fatto che il 95% dei data center pubblici non sono sicuri. Proprio per questo il Governo ha approvato il decreto per l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il presidente del Copasir Adolfo Urso ha chiesto al Dis informazioni sul caso del ced della Regione Lazio, in modo che «il Comitato possa fare le sue valutazioni». L’episodio, ha aggiunto, «evidenzia quanto sia importante proteggere le nostre infrastrutture dalle nuove minacce in rete e conferma l’urgenza di attivare la Agenzia sulla sicurezza cibernetica per aumentare la resilienza del Paese».