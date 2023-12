Sciopero sanità, stop di medici e veterinari. A rischio 25mila interventi, garantite le urgenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Possibili disagi nella sanità per lo sciopero di 24 ore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale per l’intera giornata di oggi, lunedì 18 dicembre (dalle ore 00:00 alle ore 24:00). L’astensione dal lavoro è stata proclamata da Aaroi-emac, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Fvm - federazione veterinari e medici e Csl medici, ed è - hanno spiegato le sigle promotrici - «un appuntamento fondamentale coordinato nelle iniziative di mobilitazione e di protesta per ottenere adeguati emendamenti alla manovra 2024 con precise richieste».

A rischio, informa una nota, «con paralisi delle sale operatorie e fino a 25mila interventi chirurgici in elezione saltati, dei percorsi prechirurgici, degli ambulatori di terapia del dolore e di tutte le consulenze differibili». In programma un presidio davanti al Ministero della Salute (Lungotevere Ripa), a Roma alla presenza dei presidenti/segretari nazionali delle sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero.

Anestesisti, bloccate 9 sale operatorie su 10

Nove sale operatorie su 10 destinate ad interventi programmati oggi negli ospedali sono bloccate. Non lavorano, salvo che «per un’indicazione etica di salvaguardare i pazienti fragili, intesi come oncologici, grandi anziani e le categorie più fragili di tutte». L’indicazione è giunta, in occasione del presidio al ministero della Salute, da Alessandro Vergallo, presidente Aaroi-Emac, che rappresenta gli anestesisti rianimatori e i medici dell’emergenza-urgenza. Circa 25mila gli interventi saltati. «Naturalmente - sottolinea Vergallo - le urgenze sono garantite e in più noi abbiamo dato un’indicazione etica nostra di salvaguardare i pazienti fragili, intesi come oncologici, grandi anziani e le categorie più fragili di tutte. Nonostante questo, tutto il resto che non comporta dei rischi di aggravamento della malattia o di sopravvivenza, viene garantito comunque. Anche se non saremmo tenuti per legge».

Medici Anaao-Cimo, senza risposte nuovo sciopero 48 ore a gennaio

La manovra economica per il 2024 è «l’ennesimo schiaffo al Servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti perché mortifica i principi della salvaguardia della sanità pubblica e del diritto alla tutela della salute che continuano a non essere tra le priorità di questo Paese, a prescindere dal colore e appartenenza politica di chi lo governa: senza confronto e senza novità sostanziali sulle richieste alla base delle nostre mobilitazioni, nel mese di gennaio 2024 proseguiremo con 48 ore di sciopero, le cui date verranno comunicate non appena sentite la basi associative». Lo hanno annunciato i sindacati dei medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed ed il sindacato degli infermieri Nursing Up.