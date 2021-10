Sanità / Subito 2 miliardi in più per il Ssn. Vaccini: stanziati altri 1,85 miliardi

Il Fondo sanitario cresce nel 2022 a 124miliardi (+2 miliardi), 126 (+4 miliardi) nel 2023 e a 128 miliardi nel 2024 (+6 miliardi). Stanziati anche 1,85 miliardi per l’acquisto di vaccini e cure Covid. Tra le misure un piano per le liste d’attesa, la stabilizzazione dei precari, 12mila borse per gli specializzandi e fondi per farmaci innovativi

14/21 16/21 Menu