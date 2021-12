Sanitari, insegnanti e poliziotti: dalle sostituzioni alle sospensioni, cosa succede da oggi ai no vax

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottato da parte dell’Ordine territoriale competente ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.



Personale scolastico: l’obbligo vaccinale riguarda praticamente tutti

L’obbligo vaccinale nel comparto scuola riguarda praticamente tutti: dirigenti, docenti e personale Ata (sia di ruolo che precari). Si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Per accedere a scuola, devono dimostrare di aver effettuato la vaccinazione anti-Covid. Mentre per i lavoratori esterni, come assistenti agli alunni disabili o addetti alle mense, basta la certificazione verde.Con una nota (n.1889 del 7 dicembre) inviata agli uffici scolastici regionali il ministero dell’Istruzione ha chiarito i termini dell’obbligo vaccinale. La verifica della vaccinazione dei presidi è a carico dei direttori degli uffici scolastici regionali.

Se si ha solo il green pass base, ossia il certificato verde che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo, il dirigente scolastico «senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito» la documentazione relativa o alla avvenuta vaccinazione o alla prenotazione o l’esenzione. Nel corso dei 5 giorni il docente può continuare a lavorare (previo tampone) altrimenti scatta la sospensione: la mancata presentazione della documentazione determina infatti l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica la situazione al personale interessato.

All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. Nel caso di vaccinazione, invece, il prof può continuare a lavorare con green pass con tampone fino all’ottenimento del super Green pass. Sono previste sia per chi viola l’obbligo (da 600 a 1.500 euro) sia per deficit di controllo (da 400 a 1.000 euro).

Forze dell’ordine, in caso di sospensione ritiro temporaneo di arma e manette

Una circolare del ministero dell’Interno pubblicata alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine (comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico) ha messo in evidenza che «l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute».