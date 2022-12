Sanlorenzo chiude l’acquisizione di Equinoxe

«Con questa operazione - prosegue Perotti - aggiungiamo un importante tassello per la realizzazione della nostra strategia, che vede nei servizi, insieme alla sostenibilità e tecnologia e alla supply chain, tre ulteriori driver fondamentali che vanno a rafforzare il nostro modello di business, per la crescita da qui al 2030».

L'attività di Sanlorenzo si articola in tre business unit: la divisione yacht (realizza yacht in composito tra 24 e 38 metri); la divisione superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 40 e 72 metri); la divisione Bluegame (costruisce sport utility yacht, in composito, tra 13 e 23 metri). Inoltre, tramite la divisione High-end services, l’azienda offre una vasta gamma di servizi dedicati ai suoi clienti.

Settecento dipendenti

Il gruppo impiega attualmente oltre 700 persone, collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane e può contare su una rete di distribuzione internazionale nonché collaborazioni con architetti e designer e un forte legame con l’arte e la cultura.

Nel 2021, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht Sanlorenzo hanno raggiunto i 586 milioni di euro, l’Ebitda rettificato si è attestato a 96 milioni di euro e il risultato netto di gruppo è arrivato a 51 milioni di euro.