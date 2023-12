Sanlorenzo cresce in Asia acquisendo il 95% di Simpson

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sanlorenzo acquisirà il 95% di Simpson Marine, suo dealer in Asia dal 2015. Dopo il memorandum of understanding siglato tra i due lo scorso aprile, che già prefigurava l’acquisizione, il gruppo di produzione di yacht guidato da Massimo Perotti ha reso noto di aver sottoscritto in data 7 dicembre 2023 un accordo vincolante per l’acquisto, appunto, del 95% del capitale sociale di Simpson. Il closing della transazione è atteso per il primo trimestre 2024.

Sanlorenzo entrerà nella società che fa capo a Mike Simpson, con la corresponsione di 10 milioni di dollari, oltre a un earn-out (un aggiustamento di prezzo, ndr) fino ad un massimo di 7 milioni, calcolato sull’utile netto relativo all’esercizio 2023. Entrambe le cifre saranno versate con liquidità propria di Sanlorenzo.

Distribuzione di utili in favore di Simpson

Prima del passaggio di proprietà, Simpson Marine farà una distribuzione di utili pregressi in favore di Mike Simpson. La società è, da 40 anni, uno dei principali operatori nella regione Asia Pacific nella vendita e servizi nel settore dello yachting, e permetterà a Sanlorenzo di stabilire una presenza diretta nell’area, sviluppando ulteriormente l’offerta di servizi e facendo leva sull’esperienza di Simpson.

L’accordo, sottolinea Perotti, presidente e ad di Sanlorenzo «rappresenta un passo importante verso l’ulteriore espansione del nostro business a livello internazionale. Simpson Marine è una società con un giro d’affari consolidato e altamente riconosciuta nella regione Apac, con un potenziale di espansione enorme. Riteniamo che questa acquisizione ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business in un mercato strategicamente rilevante».

Team con 140 professionisti

Sotto la guida di Mike Simpson, prosegue Perotti, «la Simpson Marine ha costruito una reputazione solida presso clienti ed operatori nella nautica, nonché sviluppato un team altamente fidelizzato di circa 140 professionisti, ciascuno tra i migliori nel proprio campo, rendendo questo gruppo un investimento con fondamenta e prospettive solide, in linea con la nostra visione strategica di lungo termine».