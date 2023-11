Sanlorenzo, crescono ricavi e utile netto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati positivi e ancora in crescita a due cifre per Sanlorenzo, il gruppo guidato da Massimo Perotti che produce yacht di lusso e che prefigura, per il futuro, nuove acquisizioni, anche di cantieri. Il cda dell’azienda ha approvato l’esercizio al 30 giugno 2023, che evidenzia ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 626 milioni di euro, pari a +15,1% rispetto a 544,1 milioni dei primi nove mesi del 2022.



A livello geografico, la relazione approvata evidenzia una crescita robusta nei mercati tradizionali di Sanlorenzo, soprattutto in Europa, e una forte sviluppo nell’area Mea (Medioriente e Africa). Dati che compensano e superano, si legge nel documento approvato, «il rallentamento delle Americhe, per le quali il sentiment positivo sulle nuove trattative in pipeline non si è ancora materializzato in termini di ricavi».

L’Ebitda del gruppo sale a 113,8 milioni (+22,7% rispetto a 92,7 milioni dello stesso periodo del 2022) e l’Ebit cresce a 91,3 milioni (+23,3% rispetto ai 74,1 milioni dei primi nove mesi dell’anno scorso).

Risultato netto in crescita

Il risultato netto di gruppo è pari a 66,9 milioni, +28,1% rispetto ai 52,2 milioni dei primi tre trimestri del 2022, e la posizione finanziaria netta di cassa è pari a 145,6 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto ai 91,9 milioni del 30 settembre 2022 e ai 100,3 milioni del 31 dicembre 2022.

La generazione di cassa netta nei primi nove mesi del 2023, è stata pari a 45,3 milioni, al netto del pagamento di dividendi per 22,9 milioni, investimenti organici e modifiche del perimetro di consolidamento per 43,1 milioni e dello share buy-back per 3,1 milioni.