Sanlorenzo fa rotta sul business dei servizi. Focus sulle acquisizioni

Qui il gruppo, nel secondo trimestre, punta ad acquistare degli spazi a mare – nell’alto Tirreno – per potere aumentare proprio l’attività in oggetto. Il passaggio è importante. Anche perché il “refit”, analogamente al “charter”, permette di ampliare la base dei clienti. Quei clienti cui Sanlorenzo vuole offrire servizi sempre di più a 360°: da forme mirate di leasing o finanziamento fino a contratti per la manutenzione e la gestione del posto barca.

Già, la barca. L’innovazione rispetto alle imbarcazioni è fondamentale per l’attività aziendale. Qui, grazie a collaborazioni con player dell’energia e degli E-fuel, un focus è sull’uso di energia ecosostenibile. In tal senso, tra le altre cose, può ricordarsi che nel 2026 è previsto il varo del multiscafo da 20 Mt con propulsione ibrida a gasolio o idrogeno. Sempre nello stesso anno saranno consegnati a Sanlorenzo due motori, alimentati sia a gasolio che a metanolo verde, da montare su uno yacht da circa 50 Mt. Una nave la quale verrà varata due anni dopo, nel 2028. Insomma: l’innovazione è rilevante per Sanlorenzo. Tanto che, va ricordato, gli investimenti in R&D annui valgono il 2-3% dei ricavi.

IL PORTAFOGLIO ORDINI Loading...

L’opzione delle barche a vela

Fin qua alcune considerazioni su servizi, innovazione e Asia pacifico. Altro elemento rilevante della strategia aziendale, però, è l’M&A. Il gruppo, in tempi recenti, ha realizzato diverse operazioni straordinarie. Nel Marzo scorso, ad esempio, ha acquisito il 49% di Sea Energy, realtà attiva nell’impiantistica elettrica ed elettronica navale. Inoltre, nel Maggio 2023, è arrivata al 66% di Duerre. Un’azienda, quest’ultima, che produce arredi di alto pregio per superyacht (oltre che per abitazioni, uffici o alberghi). Nei casi in oggetto si tratta di uno shopping mirato ad integrare verticalmente la filiera produttiva. Non mancano, tuttavia, altre finalità. Così, può ricordarsi, l’ampliamento del mondo dei servizi (Equinoxe) oppure l’espansione della stessa distribuzione diretta (Simpson Marine). Senza scordare, infine, che alcuni rumors di mercato indicano la possibilità di mosse che consentano a Sanlorenzo di diversificare nel settore delle barche a vela. Un’ipotesi rispetto alla quale la società non rilascia alcun commento.

RICAVI E DIVISIONI Loading...

Al di là delle singole operazioni, il risparmiatore solleva però una questione. L’attività di M&A implica in sé il rischio di esecuzione e, quindi, la possibilità della diluizione dei margini. Il gruppo, pure conscio del tema, non condivide la preoccupazione. In primis, viene ricordato, l’approccio aziendale è improntato alla prudenza. Inoltre la società effettua una forte selezione dei potenziali target. Infine, sottolinea Sanlorenzo, da un lato, negli ultimi esercizi, sono state realizzate diverse operazioni straordinarie; ma, dall’altro, l’Ebitda margin reported è salito. Era il 16,2% nel 2021 ed è arrivato al 17,5% nel 2022. Sul 2023, poi, l’indicatore rettificato è previsto tra il 18,6 e il 18,8%. Insomma: il track record, afferma il gruppo, mostra la sua efficienza nell’integrazione delle realtà acquisite.

NOVE MESI A CONFRONTO Loading...

Borsa e prospettive

A fronte di un simile contesto quali, allora, le dinamiche di Borsa e le prospettive contabili del gruppo Sanlorenzo? Rispetto al primo tema il titolo della società, a Piazza affari e da inizio anno, è in rialzo del 7,44% (chiusura al 14/11/2023). Il rapporto tra prezzo e utili prospettico sul 2023 è, secondo il terminale Bloomberg, di 15,4 volte. Si tratta di un valore inferiore a quelli degli ultimi 4 anni: in questo arco di tempo il P/e si è mosso tra il massimo di 25,6 (2021) e il minimo di 16,5 volte (2020).