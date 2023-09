Sanlorenzo porta a Cannes un nuovo accordo per la Coppa America

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla vigilia dell’apertura del Cannes Yachting Festival, primo appuntamento della nuova stagione nautica, Sanlorenzo spiega le vele. Nel vero senso della parola. Tra le novità presentate , spicca l’accordo raggiunto tra Bluegame, società del gruppo guidato da Massimo Perotti, e i francesi di K-Challenge Lab, che correranno la prossima Coppa America con l’Orient express racing team.

Il cantiere italiano fornirà alla sfida transalpina una chase boat, il Bgh Hsv (hydrogen support vessel) dotata di foil e alimentata esclusivamente a idrogeno che sarà in grado di volare sull’acqua a 50 nodi. Si tratta della seconda commessa per Bluegame dopo quella siglata lo scorso anno con il team americano American Magic.

America’s Cup vetrina per le novità

L’America’s Cup si conferma, dunque, come la vetrina ideale per mettere in mostra lo stato dell’arte di una tecnologia destinata a rivoluzionare la mobilità sul mare anche nel diporto. Dall’esperienza maturata nel più importante evento velico del mondo nascerà anche, grazie al supporto di Volvo Penta, il Bgm65HH (hydrogen-hybrid), primo modello di una nuova gamma di multiscafi in grado di navigare fino a 80 miglia a zero emissioni.

Un traguardo importante per Bluegame, parte di una precisa visione strategica che vede il gruppo Sanlorenzo dettare i tempi del percorso verso la carbon neutrality nel mondo dello yachting. In quest'ottica, Perotti ha ancora una volta ricordato l’importanza degli accordi che il gruppo ha sottoscritto negli ultimi tempi con i più importanti player nel settore dell’energia e degli E-fuel.

In marcia verso la carbon neutrality

A iniziare da quello siglato con Siemens Energy per lo sviluppo di un innovativo sistema Fuel cell in grado di generare energia per i servizi di hotellerie di bordo trasformando il metanolo verde in idrogeno. La prima unità che accoglierà questo nuovo sistema sarà un 50metri della linea Steel che scenderà in acqua il prossimo anno.