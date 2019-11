Sanlorenzo pronta per la Borsa Definito il prezzo dell’Ipo L’intervallo di valorizzazione indicativa è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo di 19 euro di Redazione Finanza

1' di lettura

Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, ha individuato la forchetta di prezzo indicativa per il debutto in Borsa, potenzialmente sul segmento Star.

In particolare, l’intervallo di valorizzazione indicativa è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo di 19 euro per azione a cui corrisponderà una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.



Ey, Massimo Perotti (Sanlorenzo) e' "L'imprenditore dell'anno"

È previsto che l’offerta abbia per oggetto massimi 11 milioni di titoli, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale. Di questi 4,5 milioni saranno legati all’iniezione di liquidità e 6,5 milioni saranno invece frutto della vendita di azioni da parte di Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.

È inoltre prevista la concessione da parte del socio venditore ai joint global coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori 1,1 milioni di pezzi, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’Ipo. In caso di integrale esercizio della greenshoe, sul mercato finirà il 35,1% circa dell’azienda.

L’offerta sarà riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero . L’avvio dell’offerta è previsto in data 27 novembre 2019.