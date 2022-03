Sanlorenzo yacht punta su sostenibilità e nuova occupazione

Quanto ai dipendenti, nel 2021 ha sottolineato la Demaria, «nel 2021 il gruppo Sanlorenzo ha dato lavoro a 4.758 persone, tra risorse dirette (584 dipendenti in italia, che arrivano a 597 considerando anche le società estere) e indotto (4.174 lavoratori indiretti). Sul totale dei dipendenti, il 95% è assunto a tempo indeterminato e il 98% full time».



I nuovi contratti di lavoro

Nel corso del 2021, ha aggiunto, «sono stati finalizzati 137 nuovi contratti di lavoro a livello di gruppo, di cui 34% nuove assunte donne e 66% uomini, quasi tutti d’età inferiore ai 30 anni. La componente femminile del gruppo rappresenta il 27% circa del totale della forza lavoro dipendente, in aumento del 12% rispetto al precedente esercizio. Nelle posizioni di vertice il 18% sono donne. L'età media delle risorse del Gruppo è pari a 41 anni».

Per quanto riguarda l’ambiente, Sanlorenzo, spiegano all’azienda, «opera da tempo nella direzione dell’efficientamento energetico, nell’ottica della progressiva riduzione delle emissioni di greenhouse gas (ghg) generate. Uno degli obiettivi è l’aumento della quota di energia elettrica acquistata da fonte rinnovabile (attualmente al 10% del totale) e autoprodotta (2% del totale). Quest’ultima quota si riferisce in particolare allo stabilimento di Ameglia che, grazie all’installazione di 1.393 pannelli solari ha una capacità produttiva di 630 megawattora».



La sostenibilità

Sanlorenzo, inoltre, «monitora attentamente il trend delle emissioni di ghg dirette e connesse al consumo di energia dal sistema elettrico nazionale, oltre a quelle indirette, cioè generate a partire da fonti che non sono di proprietà o che non sono controllate dalla società, in allineamento anche all'obiettivo definito dall'IMO (International maritime organization) di riduzione delle emissioni del 50% entro il 2050».

Sul fronte, poi, della gestione dei rifiuti, nel 2021, «il 92% e il 61% circa dei rifiuti prodotti rispettivamente dalle divisioni yacht e superyacht sono inviati a recupero». Nel settembre 2021, infine, il gruppo ha avviato una partnership con Siemens Energy, per realizzare un superyacht con propulsione diesel-elettrica e la prima imbarcazione con hotellerie di bordo alimentata da fuel cells.