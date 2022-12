Sanofi, il venerdi uffici chiusi e lavoro agile. Arriva un bonus di 800 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sanofi lancia un piano energetico e un bonus concordato con i sindacati per sostenere i 1.850 lavoratori italiani. Il piano energetico della casa farmaceutica introduce alcune misure speciali per il contenimento dei consumi tra cui limiti di temperatura negli ambienti di lavoro e la chiusura degli uffici tutti i venerdì del mese, quando le attività lavorative verranno svolte in modalità di “Lavoro Agile”.

La revisione della flotta e i corsi di guida ecologica

L’attenzione della società alla riduzione delle emissioni di gas serra, oltre che dal piano di riduzione dei consumi passerà anche dalla revisione del parco macchine che si basa su quattro leve di cambiamento. La prima è il passaggio graduale alle nuove tecnologie, con auto ibride, elettriche e future tecnologie, la seconda è l’ottimizzazione dell’efficienza del carburante dei motori termici, poi la riduzione del chilometraggio quando possibile, anche grazie alle nuove modalità di lavoro e infine l’educazione alle tecniche di guida ecologica.

Il bonus

Per fronteggiare le difficoltà economiche e l’erosione del potere d’acquisto, l’azienda ha anche deciso di stanziare un contributo una tantum che prevede 800 euro per operai ed impiegati e 400 euro per i quadri. Un’iniziativa in cui sono stati coinvolti i sindacati, Filctem, Femca e Uiltec e che in Italia interesserà 1.840 addetti.