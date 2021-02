Sanremo 2021, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle)

Gio Evan (Ansa)

Gio Evan «Arnica» 4

Il cantautore che passerà alla storia come colui che scrisse i versi con cui Elisa Isoardi lasciò Matteo Salvini punta tutto sull’omeopatia: «E volo con la testa tra le nuvole/ E vedessi il cuore quanto va più in alto/ E non voglio dimenticare niente/ Però quanto fa male ricordarsi tutto quanto». Memorialismo familistico a piene mani per quella che, al primo ascolto, suona come una ballata un tantinello insipida.

Irama (Ansa)

Irama «La genesi del tuo colore» 4

Pure Irama si è sottoposto alla cura Dardust: ne esce fuori un tormentone danzereccio con cassa tirata in quattro quarti che, in altri tempi, avremmo definito riempipista. Ma oggi c’è il divieto di assembramento.

La Rappresentante di Lista (Ansa)

La Rappresentante di Lista «Amare» 5

Si dice che quando l’imperatore Carlo V mise piede per la prima volta nella Mezquita di Cordova, appena trasformata in chiesa, disse a chi aveva diretto i lavori: «Avete preso una cosa unica al mondo e l’avete trasformata in una cosa che c’è in tutte le città del mondo». La Rappresentante di Lista arriva a Sanremo (dardustizzata) per la prima volta, ma fai fatica a cogliere la differenza con chi a Sanremo ci va ogni anno. Peccato. Il 5 è per stima. Poi magari vince, eh.

Lo Stato Sociale (Ansa)

Lo Stato Sociale «Combat Pop» 4.5

Ritentano l’avventura dell'Ariston i nostri simpatici buontemponi bolognesi, stavolta con un roccherrolle non troppo ispirato che fa il verso ai Clash di Combat Rock. Ovviamente buttandola in caciara: «Ma che senso ha/ Volere sempre troppo/ Pagare tutto il doppio e godere la metà?» Stavolta, comunque, la vecchia non balla.

Madame (Ansa)

Madame «Voce» 5

Anche la enfant prodige della trap al Festival. Anche lei con l’aiuto di Dardust. Autotune prestato alle canzone d’amore. Nulla di trascendentale, ma orecchiabile. E spesso basta e avanza per la zona podio.