Sanremo 2022: Gianni Morandi coinvolge di più nei social, Emma Marrone ha più fan

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Se ci fosse un Festival di Sanremo 2022 dedicato soltanto ai social non ci sarebbero dubbi per chi è il vincitore prima dell’esibizione canora vera e propria: Gianni Morandi è il primo nel coinvolgimento (engagment) dei suoi fan. Per numero di follower, invece, al primo posto troviamo Emma Marrone. Se da un lato il risultato di Morandi (5 milioni e 380mila interazioni) è strettamente “qualitativo” (l’engagment è la somma di commenti, like e condivisioni in tutti i social), dall’altro il risultato per numero di fan di Marrone (oltre 12 milioni di seguaci) è più vicino alla capacità di fare numeri anche nell’ascolto sul web e forse nella vendita ai botteghini.

Una distinzione (quella tra engagment e numero di fan) che serve a delineare come i social vanno utilizzati con una strategia, un fine, un obiettivo chiaro che concretizzi la presenza, dove spesso ci si racconti in prima persona, ma sempre con lo scopo di sfruttarli per immagine e profitti. Insomma, un “aiutino” forse anche per l’esibizione canora vera e propria, anche se poi alla fine la canzone ha ovviamente la sua primaria importanza.

I due podi: per “coinvolgimento” e follower

Dai dati forniti dall’Osservatorio Digitale diretto da Sandro Giorgetti sulla classifica social (prima dell’inizio dell’esibizione canora) dei 28 cantanti in gara (25 le canzoni presentate), ci si aspetterebbe che a coinvolgere di più i propri fan sui social network, ci fosse un giovane. Invece, il leader è un mostro sacro della musica leggera nazionale come Gianni Morandi che negli ultimi 3 mesi ha acquisito, come detto, oltre 5 milioni e 380mila interazioni. Il podio social per engagement (coinvolgimento, appunto) è completato da Emma Marrone con 3 milioni e 900mila e Sangiovanni con 2 milioni e 800mila.

Ma il podio più ambito, meno qualitativo come è l’engagement ma più vicino alla capacità di fare numeri anche nell’ascolto sulle piattaforme online e nella vendita nei negozi fisici, è come detto quello per numeri di follower.

Il distacco tra Emma Marrone e gli altri è abissale: passiamo dai suoi oltre 12 milioni di follower ai 5 milioni e 390mila di Elisa e ai 4 milioni e 650mila di Gianni Morandi, altri due colossi della musica italiana.

Non è più un segreto, dunque. I cantanti, le case discografiche e persino chi vuole sfondare nel mondo della musica, usano in modo rilevante i social network e ne fanno spesso la loro arma di comunicazione più efficace.



Loading...

La classifica social dei 28 cantanti

Nel primo grafico riportato abbiamo dunque la classifica social di tutti e 28 i cantanti presi singolarmente sia per follower complessivi (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e TikTok), sia per engagement totale (la somma di commenti, like e condivisioni in tutti i social analizzati nel corso degli ultimi 3 mesi).

Su tutti quindi Emma Marrone che oltre a vantare una carriera da cantante di grandi successi, ha partecipato a format tv di grande ascolto come Amici e XFactor e può vantare una filmografia già importante, che l’hanno proiettata verso un pubblico più largo di quanto potesse ottenere soltanto con la sua musica. Se ognuno dei suoi seguaci si tramutasse in un voto, sapremmo già chi è il vincitore della 72^ edizione del Festival di Sanremo, considerando che nelle 2 edizioni in cui si è presentata in passato è arrivata una volta seconda e una volta prima.

LA CLASSIFICA SOCIAL DI SANREMO Loading...

Le prime 3 posizioni per singoli social

Nel secondo grafico, invece, abbiamo la classifica dei primi 3 cantanti leader per ogni singolo social (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e TikTok) in base al numero dei follower, all’engagement complessivo (la somma di tutte le interazioni sommando tutti i contenuti pubblicati) e all’engagement per singolo post.

Se conteggiamo soltanto i follower, a parte il caso “Marrone” che spadroneggia su Facebook, Instagram e Twitter, da sottolineare sono le perfomance di Irama (pseudonimo di Filippo Maria Fanti, rapper) che insieme a Mahmood sfonda il muro del milione di iscritti al loro canale Youtube e vanno oltre i 650mila seguaci su TikTok.

Per engagement, Gianni Morandi è irraggiungibile su Facebook, dove narra la sua quotidianità in modo spontanei e coinvolgente e (non da oggi) ha acquisito una community che ha fidelizzato e che lo coccolano a ogni suo post.

Su Instagram è il giovanissimo Blanco (pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, cantautore) che vanta il numero più alto di like per foto.

Su Twitter domina Elisa che padroneggia il social media che cattura meno like ma che possiamo considerare più autorevole e in qualche misura sofisticato rispetto agli altri, un po’ forse come la musica di Elisa.