Sanremo 2023, ecco i big in gara: Mengoni, Ultimo e un bel po’ di grandi ritorni

Ci sono i predestinati al podio: Marco Mengoni su tutti, ma anche Ultimo. Le ex sorprese (Colapese e Dimartino, Coma_Cose, Madame) e le possibili nuove sorprese (Ariete e Lazza). Quelli che ogni tanto, dalle parti dell’Ariston, si vedono: Giorgia, Modà, Levante, Elodie. E un bel po’ di gente che avevamo perso di vista: da Anna Oxa a Paola e Chiara, passando addirittura per i Cugini di Campagna. Amadeus, per la 73esima edizione del festival di Sanremo, quarta consecutiva sotto la sua guida, ripropone il classico tabellone di concorrenti buono per tutte le stagioni.

Gli artisti in gara

In gara ci saranno infatti Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Mister Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. A svelare i loro nomi è stato lo stesso Amadeus, collegato all’edizione del Tg1 delle 13.30. La lista degli artisti in gara si completerà il 16 dicembre, giorno della finale di Sanremo Giovani: in quell’occasione sapremo i nomi degli ultimi sei concorrenti della kermesse del 2023, corrispondenti ai primi sei classificati del torneo cadetto che coinvolge 12 promesse della canzone italiana (l’anno furono tre i concorrenti che ebbero accesso al Festival passando per Sanremo Giovani). In tutto saranno 28 le canzoni in gara, ragion per cui si immaginano anche quest’anno serate fiume, formula che assicura più slot pubblicitari.

Un festival da 42 milioni di ricavi

Il Festival della Canzone Italiana 2023 si terrà dal 7 all’11 febbraio. Accanto al direttore artistico Amadeus ci saranno a condurre Chiara Ferragni e Gianni Morandi. La kermesse è l’evento di punta della televisione italiana. L’edizione dell’anno scorso, vinta da Mahmood e Blanco con Brividi davanti a Elisa e allo stesso Morandi, ha registrato una raccolta pubblicitaria è da 42 milioni, record di sempre. Da quattro edizioni a questa parte, il festival è tornato a essere centrale anche per la discografia italiana, contribuendo tra le altre cose al lancio di nuovi artisti ma soprattutto a un boom di certificazioni collegate ai cantanti in gara.