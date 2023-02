Sanremo 2023, ecco i Maneskin. Falsa partenza di Grignani, Lazza porta i fiori a «mammà»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ore 22: i Maneskin tornano sul palco dell’Ariston entrando dalla Platea. Amadeus introduce il loro nuovo album Rush e loro si cimentano con un medley che comprende I wanna be your slave, Zitti e buoni, The loneliest e l’ultimo singolo Gossip conTom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine.

Falsa partenza per Gianluca Grignani, quarto concorrente dei 28 in gara che, sempre per colpa degli auricolari regolati male, ha fermato l’esecuzione di Quando ti manca il fiato e ha chiesto di eseguirla di nuovo. «A 20 anni non avrei saputo fare queste cose. A 50 ho imparato come si fa», ha detto. A fine canzone si toglie la giacca, mostra la camicia con la scritta No War sul e dimentica i fiori offertigli da Amadeus. Poi torna sul palco a prenderli e li lancia al pubblico. Lazza, dopo l’esecuzione di Cenere, i fiori li porta a «mammà» seduta in platea, intramontabile operazione simpatia agli occhi del pubblico italiano.

Loading...

La novità dell’ultim’ora è che l’omaggio a Peppino di Capri, inizialmente previsto per stasera, slitta a domani. Subentra la cronaca: è morto Burt Bacharach, genio assoluto della forma canzone, e anche il Festival della canzone italiana gli rende omaggio. Utilizzando quegli spazi che inizialmente erano destinati a Peppino. A Sanremo, per la prima volta nell’edizione 2023 del Festival, vengono eseguite tutte e 28 le canzoni in gara. Si andrà lunghi, molto lunghi: fine show prevista per le 2 di notte se tutto va bene. Questo l’ordine di uscita dei concorrenti: Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, Lda, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, Gianmaria, Modà e Will. Stavolta votano la giuria demoscopica e il pubblico col televoto.

Co-conduttrice è Paola Egonu, asso della Nazionale italiana della pallavolo che avrà un suo momento poco prima della mezzanotte. Tra gli ospiti Massimo Ranieri che si esibisce con Rocio Munoz Morales, mentre la parentesi comica è affidata ad Alessandro Siani. L’anno scorso nella terza serata del Festival fu seguita da 9 milioni 360mila, pari al 54,1% di share. Queste insomma le performance da battere per continuare a parlare in termini di successo assoluto per l’edizione 2023.