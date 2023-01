Sanremo 2023, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono i nomi da battere, ma anche alcune possibili sorprese. Abbondano quindi gli «oggetti misteriosi», strane operazioni di commistione che per adesso non sai ma, una volta approdate in Riviera, chissà... Queste le sensazioni che si colgono subito dopo l’ascolto in anteprima delle 28 canzoni in gara a Sanremo 2023, quarta edizione consecutiva diretta da Amadeus, in programma dal 7 all’11 febbraio. Se guardiamo all’apparato spettacolare, sarà il festival dei vecchi leoni (Morandi, Ranieri, Al Bano, Pooh) e delle influencer (Chiara Ferragni), del ritorno degli ospiti internazionali (Black Eyed Peas) e della parentesi geopolitica (Volodymyr Zelensky in videocollegamento per la finale), poi ci saranno novità anche sul piano del regolamento: al tradizionale ballottaggio a tre della finale si sostituisce un ballottaggio allargato a cinque concorrenti. Ecco l’idea che ci siamo fatti sulla gara, dopo i pre-ascolti stampa effettuati presso la sede Rai di via Mecenate a Milano.

Gianluca Grignani, «Quando ti manca il fiato» 5-

È un festival di ritorni. Come te lo giochi il ritorno sul palco dell’Ariston? Gianluca Grignani ci prova con una ballad grignaniana su uno dei temi più cari agli italiani: il rapporto genitore-figlio. Nel suo caso, trattasi del controverso rapporto con il padre: «Ciao papà/ o addio papà/ io ti perdono/ le mie lacrime sono sincere/ ma c’è chi non lo farà». In lizza come sottofondo per C’è posta per te.

Colapesce e Dimartino, «Splash» 6-

Potrebbe essere un outtake dell’album Una donna per amico il pezzo della seconda apparizione sanremese di Colapesce e Dimartino: intro acustico che si sveltisce in un ritornello parecchio ritmato («Ma io lavoro per non stare con te/ Preferisco il rumore dei cantieri infiniti/ a quello del mare»). Ai ragazzi piace spiazzare, ma al contrario di Musica leggerissima stavolta sembra un rischio calcolato.

Articolo 31, «Un bel viaggio» 5

Come tornare all’Ariston, capitolo 2: gli Articolo 31. J-Ax e Dj Jad scelgono la via dell’autocelebrazione: brano in bilico tra la ballata e il rap che parla della loro carriera e delle difficoltà di diventare grandi («Non volevamo crescere/ ma è successo tutto a un tratto/ e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto»). Che poi, grandi, lo sono mai diventati?

Gianmaria, «Mostro» 5

L’ex biondino di XFactor 2021 passato per Sanremo Giovani rappa su una cassa in quattro quarti fino a un astuto ritornello: «Ma che ti sembro un mostro?/ Guarda che sono a posto/ Che mi sono perso/ Ero solo distratto/ Da me». Poco ispirata, ma ai più giovani potrebbe piacere.