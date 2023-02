Sanremo 2023, finale coi Depeche Mode. Bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era da un bel po’ che a Sanremo non si vedevano ospiti internazionali di questo peso. Poco prima delle 22 sul palco dell’Ariston arrivano i Depeche Mode, da una manciata di mesi ridotti a duo per la scomparsa di Andy Fletcher. Eseguono il nuovo, «bergmaniano» singolo Ghost Again che anticipa l’uscita dell’album Memento mori, quindi si buttano sul sicuro con Personal Jesus. Dave Gahan predica con la sua inconfondibile voce baritonale: «Lift up the receiver/ I’ll make you a believer». E il pubblico non può fare altro che alzarsi in piedi e applaudire. «Reach out and touch faith».

I Depeche vanno via senza soffermarsi più di tanto, al contrario di Gino Paoli che, a margine delle sue canzoni, parla. Tanto, pure troppo. Accompagnato al pianoforte da quel genio di Danilo Rea, esegue prima Una lunga storia d’amore e Sapore di sale. Incalzato da Amadeus si lascia scappare: «È una gabbia di matti!» Poi con Gianni Morandi c’è tempo per qualche aneddoto sui tempi della Rca Italiana. Tipo Little Tony che gli chiedeva consiglio dopo i tradimenti della sua donna dell’epoca. «Ma queste cose non si possono dire in televisione!», lo redarguisce Morandi. Meno male che arriva il momento di cantare Il cielo in una stanza. Ah, la vecchia guardia! La nuova, al massimo, si concede un bacio a favore di telecamera, come quello tra Rosa Chemical e Fedez. Chiara Ferragni, moglie di quest’ultimo, chiederà il suo «bonus limone». Ne succedono di ogni e Fedez, videocollegato con lo smartphone di Amadeus, profetizza: «Domani tutti i dirigenti Rai saranno cacciati».

È in corso la finale del 73esimo Festival di Sanremo, quarto consecutivo sotto la guida di Amadeus che, oltre a Gianni Morandi, ha di nuovo accanto a sé come co-conduttrice l’influencer Chiara Ferragni. Parte con l’Inno di Mameli eseguito dalla Banda dell’Aeronautica Militare. Tra gli ospiti anche Ornella Vanoni. Ci sarà la lettura del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per l’1.15. Sentiremo ancora una volta eseguite tutte e 28 le canzoni in gara: toccherà al televoto sovvertire un podio per ora composto da Marco Mengoni, Ultimo e Lazza. Le prime cinque canzoni saranno sottoposte a un ballottaggio «allargato» per la determinazione del podio finale.

Questo l’ordine di uscita: Elodie, Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr. Rain, Paola e Chiara, Levante, Lda, Coma Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, Gianmaria, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani e Sethu.

Amadeus è il vero Pippo II

Anche il Festival 2023 è ormai dietro le spalle e alcune considerazioni diventano doverose. La prima su Amadeus che l’anno prossimo dirigerà il suo quinto Sanremo consecutivo, uguagliando per numero di conduzioni uno che si chiama Nunzio Filogamo: che vi piaccia o no, è l’unico erede credibile di Pippo Baudo, un presidente nazionalpopolare che conosce bene la platea Rai e altrettanto bene le scene musicali dell’Italia contemporanea, per le quali i social giocano un ruolo decisivo. Il suo capolavoro è stato proprio ibridare ai social uno dei prodotti più tradizionali della nostra televisione. I risultati di share e il rinnovato feeling con gli investitori pubblicitari della Rai hanno direttamente a che fare con il suo tocco magico. Ha fatto ancora una volta un Festival contemporaneo, inclusivo e attento alle diversità. Quando c’era qualcosa da dire, l’ha detta, con più sicurezza rispetto agli anni passati (i risultati aiutano, si sa). Certo, l’offerta musicale in quanto a qualità non è stata all’altezza delle precedenti sue tre edizioni - chissà che la partecipazione di Mengoni e Ultimo non abbia fatto da deterrente - ma non è che possiamo avere tutti gli anni Giovanni Truppi e la Rappresentante di Lista, così come non sempre Colapesce e Dimartino e Coma Cose sono all’altezza di sé stessi.