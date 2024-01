Sanremo 2024, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle)

Geolier

Geolier, «I p’ me, tu p’ te» 5-

Il concetto è lo stesso di Most Likely You Go Your Way (and I’ll Go Mine) di Bob Dylan, gli sviluppi abbastanza diversi. Il genere è urban, la lingua ardita: «Nuij simm ddoje stell ca stann precipitann». Più che napoletano è napolese.

Maninni

Maninni, «Spettacolare» 5

Pop al pianoforte, ballata dal ritornello catchy sull’importanza dello stare insieme: «Ma abbracciami abbracciami che è normale/ Stringerti forte è spettacolare». Uno spettacolo non troppo originale.

La Sad

La Sad, «Autodistruttivo» 6-

Premessa doverosa: ai pre-ascolti 2023 demmo 6- a Splash di Colapesce e Dimartino, eppure era la canzone più bella di quel festival per distacco. Ce ne accorgemmo al secondo ascolto, perché quello era un pezzo da metabolizzare. Ci piacerebbe per questo ascoltare una seconda e una terza volta Autodistruttivo dei La Sad che provano a raccontare al pubblico mainstream il punto di vista di chi vive ai margini per scelta («E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro a ’sto casino») con l’aiuto di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, tra gli autori del brano. Anche in questo caso la canzone potrebbe crescere.

Gazzelle

Gazzelle, «Tutto qui» 5.5

Ballad Brit con qualche metafora originale («Sembriamo due panda») e un ritornello di facile memorizzazione: «Vorrei guardare il passato con te/ addosso al muro col proiettore». Tutto qui.

Annalisa

Annalisa, «Sinceramente» 5-

Sinceramente un pezzo dance pop così furbo a Sanremo non lo sentivamo da un pezzo: «Sinceramente quando quando quando quando piango». Funzionerà, c’è da scommetterci sopra, ma anche in questo caso siamo in odore di intelligenza artificiale.