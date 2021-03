Sanremo, Amadeus apre il Festival con Ibrahimovic La conferenza stampa con il direttore artistico, gli ospiti e i vertici Rai. La scaletta della serata di Francesco Prisco

A Sanremo si valuta presenza minima, Amadeus: anche 50 persone

La conferenza stampa con il direttore artistico, gli ospiti e i vertici Rai. La scaletta della serata

2' di lettura

«Finalmente è arrivato il 2 marzo. La preparazione del festival è stata più lunga ma ci siamo e sarà una serata particolare. Quello che ci sarà questa sera incuriosisce me per primo», con queste parole il direttore artistico Amadeus apre la conferenza stampa del festival di Sanremo. Con lui, dietro il tavolo, c’è il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic. «Racconteremo dell’uomo Ibrahimovic, il ragazzo Ibrahimovic», ha sottolineato Amadeus. Il calciatore svedese sottolinea: «Cosa mi aspetta non lo so, ma sono pronto. Nessuno mi può giudicare, non è il mio campo ma sono in buone mane. Se faccio bene, ancora meglio perché ho un altro lavoro. Sicuramente è più facile fare gol che stare qui».

Nella prima parte della serata partirà il concorso dei giovani, regolato dalle tre giurie che voteranno contestualmente. Si esibiranno Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast. Da qui usciranno i primi due finalisti. Per i Campioni, valutati dalla demoscopica, si esibiranno Arisa, Colapesce & Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Irama, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma Cose, Annalisa, Francesco Renga e Fasama.

Loading...

«È incredibile quello che abbiamo vissuto tutti, nessuno escluso, dalla fine del Festival 2020 a oggi. Un anno difficilissimo che ha messo a dura prova tutti e tutto: la pandemia ci ha stravolto la vita, a tanti ha fatto perdere gli affetti, il lavoro, la sicurezza del presente e il sogno del futuro. Con tutto questo negli occhi, nella testa e nel cuore ho pensato a lungo se fosse giusto farlo, il Sanremo del 2021». Si è espresso in questi termini, in una lettera aperta a Leggo, Amadeus, il direttore artistico che nella serata di martedì 2 marzo si appresta a condurre il 71esimo Festival di Sanremo.

«Io ero disponibile ma sentivo tanta incertezza intorno», racconta Amadeus. «Certo, se avessi rinunciato sarebbe stato facile, avrei evitato ogni rischio e difficilmente qualcuno avrebbe potuto criticarmi. Spesso la mattina mi guardavo allo specchio e mi facevo una domanda: “Ama, è giusto quest’anno, in questo momento, fare Sanremo?”. Qualche volta mi rispondevo deciso sì, altre scuotevo la testa. Un’altalena di sensazioni della quale solo mia moglie, Giovanna, è stata testimone. Ma un giorno di ottobre mentre stavo facendo la spesa a Ponte Milvio a Roma sono stato fermato con un’educazione di altri tempi da una gentile signora. Aveva i capelli grigi e curati, indossava un paltò color cammello, trascinava un carrellino. Mi ha parlato a voce bassa, mi ha raccontato di essere vedova. E poi guardandomi negli occhi mi ha ripetuto più volte la parola serenità. Sì, la serenità della sua televisione, delle canzoni, di un Festival che ha sempre seguito. Se lo avessi fatto, mi ha detto, avrei aiutato lei e quelli come lei a vivere finalmente una cosa normale».