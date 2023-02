Sanremo, Blanco indagato per danneggiamento. E agli Who diamo l’ergastolo?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Festival di Sanremo non finisce mai. È quella la vera forza dell’evento più nazionalpopolare che abbiamo in Italia e, forse, dovremmo dire nel mondo. Pensate un po’: Sanremo 2023 è finito da appena quattro giorni, ma Blanco si ritrova indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento a causa del particolarissimo «florilegio» di cui si è reso protagonista nella prima serata di Festival. A presentare l’esposto è stato il Codacons, associazione di consumatori che si augura che l’indagine venga «estesa anche alla Rai, allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità».

Rapido recap a uso di chi, nell’ultima settimana, fosse stato impegnato in un viaggio intercontinentale e non sapesse di cosa parliamo: l’artista era stato invitato per presentare il nuovo singolo L’Isole delle rose all’Ariston ma, a un certo punto dell’esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenza sferrando calci alla composizione floreale.

Il «florilegio» di Blanco

«Non sentivo in cuffia, non potevo cantare», ha poi provato a spiegare accusando gli in-ear, ossia gli auricolari spia (gli avevano fornito una coppia spaiata, ndr). «Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo». Amadeus gli aveva detto di calmarsi «e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare». Alla fine Blanco non ha più cantato, ma quel «colpo di testa» è diventato un caso nazionale come sempre succede in quei giorni. Blanco, che poi si è scusato con un post, avrebbe dovuto rotolarsi tra le rose (né più nemmeno di quanto succede nel video de L’isola delle rose) senza distruggerle. In attesa di chiarire la vicenda e che la Rai spieghi quali fossero gli accordi, nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo.

Ci appelliamo alla clemenza

Saremo controcorrente, ma permetteteci di spezzare una lancia (o meglio: un crisantemo) a favore del cantante urban: ha commesso una leggerezza, gli è partita la penna, succede a tutti, ancora di più a 20 anni. Non potendo cantare, l’ha buttata sul maledettismo, antica specialità della casa per chi fa un certo tipo di musica. Senza considerare che Sanremo non porta fortuna agli sfascisti: nell’edizione 2001 Brian Molko dei Placebo (non esattamente un Blanco qualsiasi) sfasciò la chitarra sull’amplificatore, beccandosi i fischi di uomini panzuti e signore impellicciate che neanche sapevano chi fosse. L’Ariston è fatto così: poco sensibile a certe effusioni artistiche.

Che facciamo con gli Who e Simonon?

Non siamo gli avvocati di Blanco ma, prima ancora che l’indagine vada eventualmente a processo, ci sentiamo di chiedere clemenza. Se Blanco si ritrova indagato, che facciamo con gli Who e Paul Simonon? Li mandiamo per direttissima all’ergastolo con l’aggravante della condotta reiterata? Possiamo invece pacificamente affermare che, nei casi di Jimi Hendrix e Sid Vicious, non si procede per morte del reo. Fortuna che né Who, né Hendrix, né Clash, né Sex Pistols hanno mai suonato a Sanremo. Perché si sa che Sanremo fa storia a sé, perché Sanremo fa parlare di sé. Vale sempre: per chi sfascia le rose e per chi apre un fascicolo d’indagine.