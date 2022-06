Sanremo, Chiara Ferragni condurrà con Amadeus la prima e l’ultima serata

Una vita trasparente

Grazie ai post su Instagram - e anche alla docuserie di Prime Video The Ferragnez - della coppia più popolare del web i follower sanno praticamente tutto, dall’emozione per le gravidanze allo shock per la malattia e per l’operazione di Fedez, dai primi passi dei piccoli Leone e Vittoria agli ultimi prodotti griffati da lanciare. Gioie e dolori, ambizioni e cadute, ironia e lungimiranza, talento e contemporaneità. Una cifra che sicuramente Chiara porterà all’Ariston nell’edizione che si preannuncia probabilmente come la più social di sempre.

Della possibile presenza della Ferragni all’Ariston si era parlato già nel 2016, con la conduzione di Carlo Conti («Ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza», aveva precisato lei), ma anche negli ultimi anni è stata sempre in cima alla lista delle indiscrezioni.