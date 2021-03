Sanremo: comunque sia andato, non è stato un successo A poche ore dall’incoronazione del vincitore del festival della canzone italiana, l’analisi di tutto quello che abbiamo visto. Che poteva essere scritto meglio di Francesco Prisco

Noi non ci SANREMO: Willie Peyote

A poche ore dall’incoronazione del vincitore del festival della canzone italiana, l’analisi di tutto quello che abbiamo visto. Che poteva essere scritto meglio

4' di lettura

Prima ci hanno detto che questo Festival andava fatto a tutti i costi, perché «lo voleva la gente». Poi, di fronte a dati di ascolto non esattamente in target con le aspettative, la difesa è stata: «Che volete? Il mondo è cambiato: c’è il coronavirus, la gente ha il problema di mettere il piatto a tavola, è già un miracolo che si siano raggiunti questi livelli di audience». Il 71esimo Sanremo, secondo di Amadeus e primo (e ultimo, si spera) dell’era Covid, aveva fatto proprio il famoso slogan dell’angelico Chiambretti: «Comunque vada, sarà un successo». Arrivati alla fine, per quanto ci si sforzi di vedere il proverbiale bicchiere mezzo pieno, onestà intellettuale impone di dire che non è esattamente così che sono andate le cose. Almeno sul fronte dello spettacolo messo in scena e dell’audience che ha raccolto.

Si è inceppato lo schema «Amadeus passa a Fiorello»

Non è che qui si voglia, a tutti i costi, fare il confronto con le inarrivabili performance del 2020, quando là fuori era tutto un altro mondo. Non ci potevano essere ospiti, meno che mai internazionali (a quelli, a dire il vero, la Rai ha rinunciato da qualche decade, facendo di necessità virtù). Il lavoro di costruzione dell’ormai famigerato protocollo sanitario ha in tutta evidenza sottratto risorse e impegno dall’allestimento dello show. Spiace sottolineare che si è visto eccome. Il format «Amadeus - presentatore/Fiorello - disturbatore» che aveva determinato il successo di Sanremo 2020 non è bastato. Si è inceppato lo schema secondo cui Amadeus fa «una vita da mediano», poi passa la palla al numero dieci (Fiorello) che qualche cosa s’inventerà. Si è inceppato e sono emerse tutte le falle strutturali del programma.

Loading...

Un festival scritto male

La platea vuota dell’Ariston, indubbiamente un contesto diverso rispetto allo show cui eravamo abituati, c’entra fino a un certo punto. Perché, in somma onestà, tocca dire che questo è stato un festival scritto male: poco ispirati i siparietti comici, costruiti discutibilmente i momenti di riflessione. Con Fiorello che «bullizza» affettuosamente Amadeus e non per la prima volta. Fiorello che si traveste e non per la prima volta. Con Fiorello che sfotte il politically correct e non per la prima volta. Fiorello e Amadeus in parrucca, mamma mia che risate. Poi Fiorello che imita Achille Lauro che, già di suo, è l’imitazione coatta di mille altre cose già viste in giro per la storia del rock. Pure dei «quadri» del trapper, parliamone. Qualche illustre critico, un paio di anni fa, ha voluto dargli la patente di artista e va bene così: campa tanta gente, campi pure lui. Ma pretendere che il simpatico ragazzo possa reggere un’infrastruttura spettacolare che deve durare cinque giorni è veramente provare a spremere il sangue dalle pietre.

La riduzione a macchietta

E invece carta bianca a lui, a Elodie, a Mahmood e a Laura Pausini, tanto più che teneva appuntata sul pezzo la spilla di fresca vincitrice del Golden Globe, quindi meritava un’enfasi che manco Madonna al Festival del ’95. Poi ti arriva sul palco un artista assoluto come Enzo Avitabile, per il centenario della nascita di Renato Carosone, e anziché lasciargli campo libero gli costruisci attorno un siparietto comico con Fiorello e Amadeus a fare il trenino inturbantati. L’arte ridotta a macchietta. Pure dell’Ibrahimovic «valletto» che gioca a fare il «boss», parliamone. L’outfit luxury pacchiano, la musica balcanica che ne sottolinea i movimenti, il piglio da mammasantissima dell’area di rigore sono, anche stavolta, riduzione a macchietta. La cosa più divertente della sua partecipazione a Sanremo è stata il fuoriprogramma del passaggio in motocicletta da uno sconosciuto che ha gli ha consentito di arrivare all’Ariston giovedì sera, dopo un incidente che bloccava l’autostrada. Evidentemente non scritto dal team di autori che ha curato Sanremo.

Momenti di riflessione: è mancato il coraggio

Anche dei momenti di «riflessione», parliamone. Passi per la partecipazione di Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della prima ondata di Covid, e Donato Grande, centravanti della Nazionale di calcio paraolimpico. Ma che cos’era il predicozzo autoreferenziale di Barbara Palombelli nella serata di venerdì, se non una lectio magistralis, completamente decontestualizzata da tutto il resto? Ci si è occupati del dramma dei lavoratori dello spettacolo che rischiano il posto di lavoro: sacrosanto. Ma all’una di notte. Mancava il coraggio per collocare in prima serata un messaggio così importante per la tenuta del settore?