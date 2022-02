Sanremo conquista Spotify: Mahmood & Blanco quinti più ascoltati al mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un festival della canzone italiana che sta andando alla grandissima lato share, il terzo sotto la direzione artistica di Amadeus, ma anche sul versante della discografia si sta togliendo le sue belle soddisfazioni: dopo la seconda puntata, nella Top 50 Italia di Spotify le prime dieci posizioni sono tutte sanremesi. E in più il pezzo più ascoltato in Italia, Brividi di Mahmood & Blanco, al momento secondo nella classifica del festival, figura alla quinta posizione nella Top 50 Mondo della principale piattaforma di streaming del mercato. E sempre il pezzo prodotto da Universa Music Italia realizza il record italiano di stream in un giorno solo.

La classifica del Festival è importante, certo, ma quella degli ascolti lo è ancora di più. E, se il buon giorni si vede dal mattino, ci sono tutti i presupposti per un’edizione 2022 coi fiocchi per le case discografiche attive qui da noi. La Top 50 italiana vede infatti Mahmood & Blanco dominare incontrastati con 3,3 milioni di stream. Al secondo posto Insuperabile di Rkomi (oltre 954mila) e al terzo Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista (922mila). Seguono Dargen D’Amico con Dove si balla (714mila), Achille Lauro con Domenica (672mila), Ti amo non lo so dire di Noemi (568mila), Duecentomila ore di Ana Mena (417mila), Gianni Morandi con Apri tutte le porte (399mila) e Miele di Giusy Ferreri in decima posizione (358mila).

Si è a lungo parlato di quanto il cast tutto incentrato sulla «Generazione Z», con in gara prevalentemente artisti che piacciono ai più giovani, abbia fatto bene all’Amadeus -ter. Del tutto evidente evidente che questo «deal» faccia bene anche alla discografia che da qualche anno si è abituata a parlare ai nativi digitali, grandi fruitori di streaming.