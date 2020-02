Sanremo, Fiorello si veste da Maria De Filippi. E lei lo chiama Amadeus introduce Fiorello ricambiando il favore della prima puntata. Attesa per la reunion dei Ricchi e Poveri. Il concorso dei Big parte con Piero Pelù dall'inviato Francesco Prisco

Amadeus accoglie Fiorello vestito da Maria De Filippi (Ansa)

Dopo l’introduzione di Fiorello per Amadeus all’esordio, nella seconda serata di festival «scambio di cortesie» tra i due vecchi amici: è Amadeus a introdurre Fiorello che si rifiuta di entrare, concedendosi un momento comico di otto minuti. Il motivo? Si è vestito da Maria De Filippi per pagare una scommessa. «Sono in cima alle scale nascosto», dice. «Ti ricordi ieri? Ho fatto il pezzo sull’abito di don Matteo? Avevo promesso che mi sarei vestito da Maria De Filippi, se il festival fosse andato bene. Siccome è andato benissimo, l’ho fatto. Ma me ne sono un po’ pentito perché mi sono guardato allo specchio». Il suo problema è uno solo: «Techetecheté. Sarò guardato per sempre. E io ho una famiglia. Sembro Boris Johnson castrato». Poi il saluto al direttore di Rai 1 Stefano Coletta: «La nuova Rai 1 è questa». E arriva la telefonata in diretta di Maria De Filippi.

Secondo quanto si apprende, NoleDjokovic è a Sanremo per assistere alla seconda serata delfestival. Il campione serbo di tennis, molto amico di Fiorello, sarà coinvolto con ogni probabilità in una gag.

Il concorso delle Nuove proposte propone vede subito Fasma affermarsi su Gabriella Martinelli-Lula e Fasma. Poi tocca a Marco Sentieri contro Matteo Faustini. Parte invece con Piero Pelù la sfida dei Big alla seconda serata del Festival di Sanremo che avrà come ospiti d’eccezione i Ricchi e Poveri «riuniti» nella formazione originaria a quattro membri. Seguiranno Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi, Michelle Zarrillo. Le aspettative sono alte alla luce del record messo a segno da Amadeus nella serata di debutto.

Che dicono i Ricchi e Poveri a 50 anni dalla prima apparizione sanremese? «La prima cosa bella» oggi è solo una: «l’amicizia». Angela Brambati, Marina Occhiena, Angelo Sotgiu e Franco Gatti sono sempre rimasti nell'immaginario collettivo la brunetta, la bionda, il biondo e il baffo dei Ricchi e Poveri. A 39 anni dall’uscita di Marina dal gruppo, eccoli di nuovo tutti al festival, dove presentano anche il nuovo singolo, L’ultimo amore, cover di Everlasting love (1968), in una nuova versione inedita. A orchestrare l'operazione «Reunion», che prevede anche un doppio album e un grande progetto live, è stato il manager Danilo Mancuso con la complicità di Gessica Giglio che ha gestito la riservatezza della notizia fino al giorno dell’annuncio ufficiale. «Ho parlato con ciascuno di loro -racconta Mancuso - e, non molti mesi fa, ci siamo ritrovati un pomeriggio a casa di Angelo. È stato incredibile come, dopo poco, si siano ritrovati a cantare sul divano come se il tempo non fosse mai passato».

Sanremo rappresenta tanto per ciascuno dei Ricchi e Poveri, nel bene e nel male. Era il 1981 quando Marina lasciò il gruppo. I giornali scrissero che aveva «rubato il marito» alla mora e il gossip prese il sopravvento su tutto, tranne che sulla forza delle canzoni che continuarono a correre in giro per il mondo. Sempre mentre erano a Sanremo, nel 2013, per ritirare un Premio alla carriera, Franco fu raggiunto dalla terribile notizia del ritrovamento del corpo senza vita del figlio Alessio, un dolore che lo convinse a ritirarsi dalle scene.