Sanremo, è il Festival del millennio (con qualche stonatura)

Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Elisa. Se ci chiedete chi sale sul podio, vi rispondiamo che i nostri cinque centesimi al Casinò di Sanremo li scommetteremmo su questa terna, non necessariamente in quest’ordine. Tutto porta a loro, al momento nelle prime tre posizioni in classifica, ma non è questa la cosa più importante. Comunque vada, questo Sanremo passerà alla storia. Il Festival della canzone italiana è soprattutto un evento televisivo, il più importante che abbiamo in Italia, ecco perché Amadeus, con la squadra di autori di Rai 1, ha fatto un lavoro eccellente premiato dai telespettatori.

Il festival del millennio

È già il festival del Millennio (almeno fino a questo momento). Per trovare, sia a livello di ascolti che di share, performance paragonabili dobbiamo tornare indietro alla metà degli anni Novanta, un’era geologica fa. Il fatto che questi numeri arrivino oggi, in epoca digitale, con le piattaforme di streaming come Raiplay frequentatissime, i social e la second screen experience, dà loro un valore ancora maggiore: siamo a una ridefinizione del modo di fare Tv generalista, sempre più connesso all’offerta ondemand. Un processo premiato dall’exploit del pubblico giovane. Ha giovato la riduzione della lunghezza della trasmissione, in qualche modo determinata dal taglio ai break pubblicitari imposto dall’Ue. Si è fatta Tv efficace, ma al tempo stesso di qualità: la presenza con monologo di Drusilla Foer, l’orazione civile di Roberto Saviano per i 30 anni delle stragi di Capaci e via D’Amelio (tutto in otto minuti, con grande ritmo: uno dei migliori pezzi di sempre dello scrittore anti camorra), le apparizioni dissacranti di Checco Zalone, anche lo stesso ritorno di Fiorello sono stati grandi momenti di televisione.

Momenti di grande musica

Abbiamo poi visto grandi momenti di musica in televisione. Due su tutti, nella serata delle cover: Nella mia ora di libertà portata da Giovanni Truppi, Vinicio Capossela e Mauro Pagani, il medley auto-celebrativo di Gianni Morandi e Jovanotti. E qui veniamo al ruolo di Amadeus direttore artistico della manifestazione canora. Ancora una volta grande sforzo per tenere insieme musica che ha senso in chiave discografica (Mahmood & Blanco, premiati da un exploit senza precedenti su Spotify), musica che ha senso per il pubblico televisivo tradizionale (Morandi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi) e musica che ha senso in assoluto (Truppi, la Rappresentante di Lista). Riuscito anche l’esperimento di accorpare alla gara i tre vincitori di Sanremo Giovani, sopprimendo una distinzione che non aveva più senso. Certe cose, però, potevano e dovevano essere gestite meglio.

Alcuni concorrenti «più uguali» degli altri

Non è per trovare a tutti i costi il pelo nell’uovo, ma nella gestione della gara (perché di una gara stiamo parlando) si riscontra qualche stonatura. La libertà di manovra lasciata al concorrente più illustre di tutti, Gianni Morandi, per due anni direttore artistico del Festival, lascia più di qualche perplessità. Morandi ha vinto la serata delle cover tenendo coperti fino all’ultimo i brani del suo medley e il nome del suo ospite, Jovanotti. Che era anche superospite della serata. Ha eseguito anche brani suoi in quella che, secondo regolamento, è la serata delle cover. Per la Rai non c’è stata violazione di regolamento. Anche perché la Rai ha facoltà di cambiare il regolamento ad libitum (dichiarandolo): chi sale in carrozza è tenuto a vidimare questo biglietto, che sia d’accordo o meno. Che tutto ciò abbia spostato o meno i voti delle giurie è secondario: se ci sono delle regole, siccome stiamo parlando di un concorso, dovrebbero essere uguali per tutti perché tutti i concorrenti, fino a prova contraria, sono uguali. Anche se alcuni sembrano più uguali degli altri.