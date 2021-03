Sanremo, è la notte delle cover: si parte con l’omaggio a Dalla Dopo le polemiche sul calo di ascolti, ospiti di rotta sull’Ariston per re-interpretare i classici della canzone italiana di Francesco Prisco

Noi non ci SANREMO: canzoni del festival che assomigliano a canzoni

Dopo le polemiche sul calo di ascolti, ospiti di rotta sull’Ariston per re-interpretare i classici della canzone italiana

3' di lettura

Si apre con l’omaggio a Lucio Dalla la terza puntanta di Sanremo 2021. I Negramaro interpretano una versione molto delicata di 4 marzo 1943, a celebrare il compleanno del grande cantautore e il 50ennale della prima esecuzione del brano che Sanremo arrivò terzo classificato. Quindi il band leader Giuliano Sangiorgi si cimenta con un monologo ispirato a Com’è profondo il mare, prima di eseguire Meraviglioso, superclassico di Domenico Modugno che oormai appartiene al repertorio del gruppo pugliese.

Si entra poi subito nel vivo della serata delle cover con Noemi che si cimenta con Prima di andare via, assieme all’autore Neffa. Esibizione gradevole, ma caratterizzata da un curioso fuori sincrono delle voci, dovuto agli inear disallineati: 6. Fulminacci parte dalla batteria per fare sua Penso positivo di Jovanotti accompagnato da Roy Paci alla tromba e Valerio Lundini che rappa semiserio. Divertente: 7.Continua il processo di ringiovanimento di Francesco Renga che, per cimentarsi con Una ragione di più di Ornella Vanoni, scomoda Casadilego, reduce dall’ultima edizione di XFactor. Nulla di imprescindibile: 5,5. Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler omaggiano l’indimenticabile Gabriella Ferri con un medley che ruota intorno a Rosamunda. E l’Ariston è una balera: 7.

Loading...

Dopo le polemiche per il calo di ascolti, arriva la serata delle cover. E ce n’è per tutti i gusti: il «debutto» di Francesco Guccini, mai scelto prima per la serata delle cover, e un’inedita doppietta di Giovanni Lindo Ferretti sono tra le curiosità delle canzoni scelte dai Big per la terza serata di Sanremo 2021, dedicata all’esecuzione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Sempre gettonatissimo Lucio Battisti, scelto da tre artisti, e anche Ornella Vanoni e Jovanotti, scelti entrambi da due Big. E poi il Celentano di Prisencolinensinainciusol scelto da Madame e il Cyrano scelto da Irama e registrato durante le prove. E ancora Franco Battiato per Colapesce Dimartino, Lucio Dalla per Ermal Meta, Pino Daniele per Arisa (che canterà Quando con Michele Bravi), Gabriella Ferri per gli Extraliscio, Luigi Tenco per Gaia, Sergio Endrigo per Orietta Berti, Rino Gaetano per il conterraneo Aiello. C’è un omaggio a tante anime diverse della storia della musica pop e d’autore nelle scelte dei 26 Campioni che nella terza serata del festival saranno chiamati a cimentarsi con un brano edito che potranno eseguire anche insieme a un ospite.

Sicuramente attirerà l’attenzione anche la scelta «politica» de Lo Stato Sociale che canterà Non è per sempre degli Afterhours assieme a Sergio Rubini «e i lavoratori dello spettacolo». Tanti sono i Big che canteranno la cover duettando con l’interprete originale. È il caso di Fasma che canterà La fine con Nesli, de La Rappresentante di Lista che duetterà con Donatella Rettore sulle note di Splendido Splendente, di Noemi che intonerà Prima di andare via con Neffa e di Willie Peyote che avrà al suo fianco Samuele Bersani per cantare Giudizi Universali. Diversi Big non hanno indicato ospiti per la loro cover: Colapesce Dimartino Povera Patria di Franco Battiato, Irama Cyrano di Francesco Guccini, Madame Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano, Malika Ayane Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli. Senza ospiti anche il duo Fedez-Michielin.

Ad aprire la puntata i Negramaro con il loro omaggio a Lucio Dalla nel giorno della sua nascita. Zlatan Ibrahimovic duetterà con Siniša Mihajlovic e poi giocherà con Donato Grande, campione di calcio in carrozzina. Ci saranno poi le attrici Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari. Co-conduttrice della serata la top model Vittoria Ceretti.