Sanremo, Saviano ricorda Falcone e Borsellino: «Mettiamoceli nel cuore»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ariston in piedi nel ricordo del sacrificio dei martiri di Capaci e via d’Amelio, nella ricorrenza del trentennale delle stragi che costarono la vita ai giudici Falcone e Borsellino con le loro scorte. Un ricordo affidato allo scrittore anti camorra Roberto Saviano: «Ricordare non è un atto passivo», sottolinea Saviano. «Ricordare deriva da re-cordare. Perché per gli antichi era il cuore il luogo del ricordo. Ricordare Falcone e Borsellino significa metterseli nel cuore». Oggi vengono celebrati come eroi, «ma non era così quando erano in vita. Venivano accusati di spettacolarizzare la lotta alla mafia». Di Falcone «si arrivò addirittura a dire che la borsa coi candelotti di dinamite davanti casa se l’era messa da sola per farsi pubblicità. Non c’erano i social, ma c’erano già gli hater». Poi ricorda la vita dei testimoni di giustizia. E il silenzio che «finisce per favorire le mafie e isolare chi le combatte». Per Amadeus: «Anche questo dev’essere il Festival di Sanremo».

A Sanremo è la notte di Drusilla, Saviano e Cremonini. Sottile eppure affilata, provocatoria ma con garbo: Drusilla Foer, co-conduttrice en travesti, supera brillantemente la prova dell'Ariston. Scende per la prima volta la scalinata, guadagna il microfono e canta: «Amore mio...». Amadeus la interrompe: «Lei non è qui per cantare, è la mia compagna di viaggio». L'attrice si ribella: «Lei è pazzo. Vuole farmi fare la valletta... io sono una grande interprete. Se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scosciato. Ho anche un bel koala tatuato qua. Chi è il direttore artistico? Lei, Amedeo? No, per carità: Coletta!», grida rivolgendosi si al direttore di Rai 1. «Lei non può fare nulla per questa situazione?».È un punto di riferimento autorevole per la comunità Lgbt e non solo. Michele Bravi, al momento della sua esibizione, si complimenta: «Sei un esempio di meritocrazia». Più avanti si travestirà da Zorro: «Per tranquillizzare tutti quelli che erano terrorizzati all'idea di vedere un uomo en travesti».



Loading...

Amedeus apre la terza puntata di Sanremo 2022 con un omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno del suo secondo giuramento. Il conduttore e direttore artistico del Festival esprime «gratitudine e affetto» per il Capo dello Stato, quale «punto di riferimento, anche oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato in Parlamento» in cui ha sottolineato anche «l’importanza della cultura e dell’arte, del teatro, del cinema e della musica». E quindi si passa a un omaggio musicale: «Abbiamo saputo che lei, assieme a sua moglie, nel 1978 fu tra i fortunati spettatori dell’ultimo concerto di Mina alla Bussola di Viareggio. Vogliamo dedicarle una canzone che rappresenta bene quello che pensiamo di lei». Il pezzo è Grande, grande. Poi parte la gara.

Il primo ospite della serata ad apparire è Cesare Cremonini. Reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell’estate negli stadi, Cremonini - alla sua prima volta all’Ariston - lancia il settimo album in studio, La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia), in uscita il 25 febbraio, eseguendo la title-track. Subito dopo essersi cimentato con una performance che celebra i vent’anni di carriera. Ed esegue Nessuno vuole essere Robin, Marmellata #25, Logico e La nuova stella di Broadway.

Roberto Saviano, con un’orazione civile dedicata a Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, e Cesare Cremonini, è l’altro superospite della terza serata del Festival di Sanremo, in onda adesso. Nel suo monologo, ha anticipato Saviano, racconterà «il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere».