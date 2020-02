Sanremo, primo Gabbani davanti a Vibrazioni e Pelù. Leo Gassman vince tra i Giovani Resa nota la classifica parziale delle prime tre serate. Agli Eugenio in Via di Gioia il premio della critica, a Tecla quello della sala stampa dall'inviato Francesco Prisco

Leo Gassman vince per le Nuove proposte a Sanremo 2020 (Epa)

Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Piero Pelù. È questo il podio provvisorio del 70esimo festival di Sanremo dopo le prime tre serate, cui si arriva dopo il voto della giuria demoscopica delle prime due serate e quello dell’orchestra della serata delle cover. Seguono, in quarta posizione, Tosca, poi Pinguini Tattici Nucleari, Diodato, Elodie, Marco Masini, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Levante, Anastasio, Alberto Urso, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Achille Lauro, Rita Pavone, Rancore, Riki, Elettra Lamborghini, Junior Cally e Bugo e Morgan.

Gassman primo tra i Giovani

Leo Gassman con Vai bene così si aggiudica il concorso delle Nuove proposte superando in finale Tecla. I due si erano imposti rispettivamente imposti su Marco Sentieri e Fasma. Gli Eugenio in Via di Gioia vincono il premio Mia Martini della critica, mentre a Tecla va quello della sala stampa Lucio Dalla. Quanto al concorso dei Big, si esibiranno tutti e 24 gli artisti in gara. A votare sono i giornalisti della sala stampa. Come ospiti tornano Fiorello e Tiziano Ferro, presenze fisse del Festival di Sanremo. Ma ci saranno anche Ghali, Gianna Nannini, Tony Renis, Coez e la popstar internazionale Dua Lipa.

Fiorello Coniglio

Dopo la «giornata libera» di mercoledì, Fiorello torna al festival di Sanremo e onora la promessa: visti gli alti ascolti, arriva mascherato da coniglio. «Sono il figlio di Milly Carlucci, mi chiamo Coniglio Carlucci. Siamo una famiglia, siamo i Conigli Tattici Nucleari». Ma la sorpresa arriva subito dopo: sotto la testa da coniglio si nasconde il travestimento da Maria De Filippi. Da lì a complicare la scommessa ci vuole poco: Fiorello canta Montagne Verdi di Marcella Bella su musica di Generale di Francesco De Gregori.

La pace tra Fiorello e Tiziano Ferro

Pace fatta, intanto, tra Fiorello e Tiziano Ferro. Il duetto sulle note di Finalmente tu e il bacio sulle labbra: con un fuori programma si celebra la fine delle ostilità social dopo le tensioni delle ultime ore. Sulla standing ovation per Ferro, entra sul palco Fiorello che lo abbraccia. «Nel ’96 -racconta Tiziano - alla mia prima gara di karaoke a Latina mi piazzai al terzo posto con Finalmente tu, un pezzo di Fiorello, e vinsi un’autoradio che oltre alla cassetta aveva il display digitale». Di qui l’idea di cantarla insieme: «Avevo il sogno di fare questa cosa a Sanremo da prima che iniziasse il festival, dice Fiorello». Accennano il refrain e su «Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi...» mentre incrociano intensamente gli sguardi, Fiorello bacia a sorpresa Tiziano sulle labbra e commenta: «Ti posso dire? C’è del bacismo!». Poi saluta Victor, il marito di Ferro.

Tra gli ospiti, attesa per Ghali che a poche ore dall’esibizione dichiara: «No, non andrei mai per partecipare, perché non è la mia realtà e perché di gare in vita mia ne ho già fatte tante». Arriva all’Ariston per la sua prima volta, ma di sentir parlare di Big, di voti, di classifiche non ha nessuna voglia. «Stavolta ho accettato l’invito di Amadeus per presentare il mio nuovo progetto discografico, che esce tra dieci giorni», racconta. Già in passato c’erano state occasioni di andare a Sanremo, ma cantare canzoni già uscite mi sembrava un’occasione sprecata. Stavolta era l’occasione

giusta». E allora eccolo qui, Ghali, «ed è bello per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei fan». Eppure il festival negli anni è cambiato, si è modellato sui cambiamenti della società, della musica. Quest’anno in

particolare ha aperto al rap impegnato, con Anastasio, Rancore, Junior Cally. Anche se nessuno di loro è riuscito a convincere fino in fondo le giurie, finendo nella parte bassa della classifica».