Sanremo, Fiorello: «Io come Mattarella, non volevo stare qui»

3' di lettura

Fiorello fa l’ospite, non più il co-conduttore: è «il Mattarella dell’intrattenimento», se lo può permettere. E parla «con i poteri forti» attraverso il braccio su cui ha ricevuto il vaccino. I Måneskin si beccano la prima standing ovation della 72esima edizione. Amadeus si commuove di fronte al pubblico dell’Ariston, lasciandosi definitivamente alle spalle l’edizione quaresimale del 2021. Gianni Morandi, a fine esibizione, lo imita. Riparte da qui il Sanremo della «speranza» e della (quasi) normalità, la cui prima serata va in onda martedì 1 febbraio su Rai 1. Il Paese ha voglia di evadere, voltare pagina dopo il biennio pandemico, l’evento clou della Tv di Stato ne prova a interpretare le intenzioni.

Fiorello, «Mattarella dell’intrattenimento»

Il lungo teaser «vengo-non vengo» legato alla partecipazione di Fiorello è stato l’oggetto del suo monologo comico. «Spero di rivederti al funerale, tanto se nostro Signore fa l’appello tu sei con la A. Porto io il feretro, con Jovanotti, Antonacci e Nicola Savino». Amadeus «ormai sta al Tg1 dalla mattina alla sera - insiste Fiorello - la gente lo ha scambiato per un virologo. Non gli credete quando dice che il quarto festival non lo farà, vertici Rai non gli credete: vi do un consiglio per il prossimo anno, chiamate il generale Figliuolo. Dal teatro Astrazeneca di Sanremo, prima cantano gli over 80», scherza. «Amadeus mi ha rotto tutti i giorni: devi venire. Una sera, pioveva, ho visto un bambino fuori della mia finestra: er ail figlio Josè con un cartello “Non abbandonare papà”», continua Fiore.

«Se insisti ti mando i Jalisse, e sono fiumi di legnate. I Jalisse hanno un bambolotto con le sue sembianze, quando ti fa male la spalla sono loro». Fiorello si sente come Mattarella («lui voleva fare “The Voice Senior” e invece no: ancora presidente della Repubblica») e lancia l’ovazione dell’Ariston per l’inquilino del Quirinale. Poi ironizza anche su Draghi: «Ci voleva andare al Quirinale, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate». Ci sarà il tempo per un bacio apotropaico, da lui organizzato, tra Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, e uno scambio di battute con il tennista Maurizio Berrettini, reduce dalle semifinali degli Open d’Australia e sesto nel ranking Atp.

Standing ovation per i Måneskin

La prima standing ovation di questa edizione del festival l’Ariston la tributa ai Måneskin. La band romana che dopo la vittoria di undici mesi fa è andata alla conquista del mondo ha riproposto Zitti e Buoni, con la quale hanno anche vinto l’Eurovision Song Contest. «A noi sembra l’altro ieri di essere stati su questo palco. È bellissimo, questa accoglienza è meravigliosa e lo rende ancora più speciale», ha detto Damiano a nome di tutta la band. Si faranno rivedere sul palco per eseguire il nuovo singolo Coraline.

Al via il concorso con l’esibizione di Achille Lauro in tenuta alla Iggy Pop accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Canta Domenica, s’inginocchia e si si battezza da solo: performance studiatamente a caccia di polemiche. Tocca a Ornella Muti presentare Yuman (Ora e qui): viene da Sanremo Giovani e merita un posto da protagonista. Il brano Noemi (Non ho paura) conferma le perplessità dei pre-ascolti. Anche Gianni Morandi (Apri tutte le porte) si commuove all’applauso dell’Ariston. Bello il pezzo, lo esegue perfettamente e grida «Fantasanremo», tributo al popolare gioco (evoluzione sanremese del Fantacalcio) che assicura a chi ce l’ha in squadra dieci punti in più.