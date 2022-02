Sanremo, giovedì Roberto Saviano ospite. Ornella Muti difende la cannabis legale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo leggerezza, ma anche un momento di riflessione per commemorare la strage di Capaci a Sanremo a 20 anni di distanza: nella serata di giovedì ci sarà Roberto Saviano che ricorderà il sacrificio di Giovanni Falcone. Lo ha annunciato Amadeus nella seconda conferenza stampa del Festival, in corso al Casinò. Questo intanto l’ordine di uscita dei concorrenti della prima serata: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood e Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D’Amico e Giusy Ferreri.

Amadeus sottolinea che «quest’anno c’è una grande emozione. Mi sono svegliato alle 5, ho sentito Fiorello che è uscito alle 6.20, si avverte con piacere una sensazione particolare che è adrenalina per ricominciare un Sanremo che vuol essere anche un po’ un ritorno alla normalità. Alla prima serata avremo Ornella Muti, i Maneskin, Matteo Berrettini di ritorno dall’Australia, Raul Bova e Nino Frassica. Avremo tanti amici e altri ancora si collegheranno dalla nave» Costa Toscana in rada. «Ogni sera sulla nave c’è un ospite musicale legato ai miei festival. Stasera toccherà a Colapesce & Di Martino, mercoledì Ermal Meta, il Coma Cose nella terza serata, poi Pinguini Tattici Nucleari e in finale Orietta Berti e Fabio Rovazzi».

La seconda conferenza stampa di Sanremo si apre con le parole del direttore di Rai 1 Stefano Coletta: «Il primo giorno della messa in onda ci chiediamo io e Amadeus come abbiamo dormito e se abbiamo dormito la notte precedente. C’è il senso della responsabilità di fronte a questa manifestazione di cinque serate che devono creare empatia con il pubblico. Quello che so è che cominceremo con una bellissima serata». Quindi Coletta si sofferma sulle prove, cui ha assistito, con le gag tra Amadeus e Fiorello: «C’è grande complicità tra i due. Freud parlerebbe di motto di spirito. Pur in un contesto così particolare, vorrei titolare questa serata invocando una serata liberatoria, grazie al connubio imprevedibile tra questi due amici».

La madrina d’eccezione della serata è Ornella Muti: «Sono molto emozionata, ma felice. Ringrazio tutti quanti per avermi scelta e spero di far bene quello che devo fare». Ma si porta dietro polemiche legate alle sue posizioni sulla cannabis. «Io difendo la cannabis legale, nient’altro che questo», ha sottolineato l’attrice. «Qualcuno immagina che possa girare per i camerini a distribuire canne, ma non è vero. Ho avuto una mamma che è stata per lungo tempo malata, le era stata prescritta la cannabis legale ma non ha fatto a tempo ad assumerla e purtroppo ho dovuto dirle addio senza che mi riconoscesse». La seconda conferenza stampa del festival di Sanremo parte con il ricordo di Tito Stagno, affidato al capo ufficio stampa Rai Stefano Marroni: «È scomparso un maestro della professione, giusto che i giornalisti lo ricordino».