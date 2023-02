Sanremo 2023, Marco Mengoni vince anche nella notte dei duetti e resta primo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Quest’anno non ce n’è per nessuno. Marco Mengoni, predestinato alla vittoria della 73esima edizione del Festival di Sanremo, si aggiudica anche la serata delle cover. Accompagnato dal Kingdom Choir, con una versione gospel di Let it be, brano intoccabile, si piazza davanti all’accoppiata Ultimo-Eros Ramazzotti e al tandem Lazza-Emma. Quarta Giorgia con Elisa, quinto Mr. Rain con Fasma. La classifica provvisoria del Festival vede ovviamente Mengoni sempre primo davanti a Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Giorgia. Seguono Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce e Dimartino, Gianluca Grignani, Coma Cose, Modà, Articolo 31, Lda, Leo Gassmann, Paola e Chiara, Ariete, Mara Sattei, Colla Zio, Gianmaria, Cugini di Campagna, Levante, Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Seithu.

La lunga notte dei feat.

Come sempre, da quando è stata istituita, la serata dei duetti e/o delle cover è una delle più divertenti del Festival di Sanremo. Se soltanto durasse meno... La stessa considerazione tendiamo a farla ogni anno, quest’anno ancora di più dal momento che, con 28 artisti in gara, fare le 2 di notte è un attimo. Ma alla fine te la guardi sempre questa puntata che vede i concorrenti chiamati a interpretare cover o brani del proprio repertorio (novità introdotta quest’anno nel regolamento) assieme a ospiti illustri. Co-conduttrice stavolta, al fianco del direttore artistico Amadeus e di Gianni Morandi, è l’attrice Chiara Francini, buona fino al monologo noiosetto sul sentirsi donna incompleta perché senza figli. Per il quale facciamo valere le attenuanti generiche.

Loading...

Ultimo venne Eros

Che dire dei set che abbiamo visto? Tentazione filologica per Ariete con Sangiovanni alle prese col Battiato di Cerco un centro di gravità permanente. Non precisissima l’interpretazione: 5 per l’autoirona. Will è emozionato ma rispetta il Michele Zarrillo di Cinque giorni al cospetto di Michele Zarrillo. Voto: 6. Elodie e BigMama rielaborano i Guess Who di American woman) spingendoli in un territorio che sta tra urban e hard & heavy. Operazione dignitosa: 6,5 anche per la citazione finale di Superstition. Latin tamarro spinto per Olly che riceve la benedizione di Lorella Cuccarini nell’appropriarsi de La notte vola : 4. Ultimo usa l’«arma fine di mondo»: Eros Ramazzotti. Con lui esegue impeccabilmente un medley di Adesso tu, Un’emozione per sempre (di cui Eros non ricorda il testo ma se la cava con grande mestiere), Più bella cosa. Che gli vuoi dire? Standing ovation dell’Ariston. Voto: 7.

Ultimo ed Eros Ramazzotti (Lapresse)

Grignani e Arisa, tanta caciara

Lazza divide il palco con Emma e il violino di Laura Marzadori per riconfezionare La fine di Nesli. Ci sta un 6. Team-up di difficile lettura quello tra Tananai, Don Joe e lo stesso Biagio Antonacci su Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Che ci azzeccano messi uno accanto all’altro? Boh. Voto: 5. Omaggio a Zucchero Fornaciari per Shari che si fa assistere da Salmo: è un medley di Hai scelto me e Diavolo in me. Non basta Salmo. Performance rovinata dalle troppe moine di lei: 3. Gianluca Grignani tira fuori dal repertorio Destinazione paradiso con Arisa al suo fianco, mentre Enrico Melozzi divide la pedana del direttore d’orchestra con l’iconico Beppe Vessicchio, per la gioia del Fantasanremo. Le intenzioni sono le migliori, ma più che un duetto è caciara. Lo dice pure Arisa («Abbiamo fatto casino»), dopo aver invano provato a far cantare il direttore Intrattenimento prime time della Rai Stefano Coletta. Voto: 5,5

Giorgia ed Elisa (Lapresse)

Colapesce, Dimartino e Carla Bruni

Leo Gassmann si affida mani e piedi al repertorio di Edoardo Bennato accompagnato dal Quartetto Flegreo per un medley di A cosa serve la guerra, L’isola che non c’è, Il rock del Capitano Uncino. Fa quasi tutto Edo. Leo è miglior attore non protagonista, ma ci sta una sufficienza piena: 6. Gli Articolo 31 accompagnati da Fedez alla chitarra riesumano Italiano medio, Mamma, mi ci vuol la fidanzata, Ohi Maria e Tranqui funky. Troppa confusione in Riviera: 5. Giorgia ed Elisa mettono a confronto i rispettivi cavalli di battaglia Luce e Di sole e d’azzurro. Tra le cose migliori di questa edizione. Tutti in piedi, voto: 8. L’idea di Colapesce e Dimartino di coinvolgere Carla Bruni (seguita dal marito, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy tra il pubblico) per omaggiare insieme Paolo Conte con Azzurro è teatrale, ma imprecisa. Anche qui l’Ariston si alza in piedi, ma se dobbiamo giudicare la performance canora non si va oltre il 5.