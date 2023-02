Sanremo parte oggi con Mattarella in sala. Obiettivo: battere il 55% della prima serata 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anno dopo anno l’asticella si alza sempre di più. Quello che parte stasera è il quarto festival per la direzione artistica di Amadeus. Sul piano degli investimenti pubblicitari, l’obiettivo a quanto pare è già stato centrato: soglia dei 50 milioni di raccolta molto vicina. Quest’anno, accanto a lui sul palco ci sono Gianni Morandi (par parlare a chi ha qualche anno in più) e Chiara Ferragni (per parlare al mondo dei social media). E i numeri da battere sono quelli della prima serata del Festival 2022 che segnò il record, per le prime serate, da 17 anni.

La prima parte dello show ebbe il 54,5% di share con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55,4% con 6 milioni 412 mila spettatori. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47,8 per cento. Durante l’esibizione di Mahmood e Blanco si sintonizzò l’85% della platea: un segno iportante rispetto all’audience che seguiva l’evento (composta in larga parte da giovani) e rispetto a quello che sarebbe accaduto in ottica di gara (Brividi di Blanco e Mahmood vinse Sanremo 2022). Potrebbero fare da traino le polemiche riguardo al discorso di Volodymyr Zelensky che Amadeus leggerà in occasione della finale.

Alla conferenza stampa di presentazione interviene anche la presidente Rai Marinella Soldi per un saluto: «Vorrei ricordare che, come l’anno scorso, chi vince l’edizione di questo festival parteciperà all’Eurovision Song Contest», ha detto. Per tutto il periodo il periodo del Festival lo streaming di Rai 1 sarà visibile in tutto il mondo. Il direttore Intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta annuncia «28 artisti diversi, per storia, per background, per generi musicali. Voglio partire da questa immagine perché il quarto festival di Amadeus ha voltuto rappresentare il mondo reale che ammette differenze, ammette diversi sentimenti, ammette la singolarità di ogni artista. Questo festival è espressione dell’inclusività, non solo musicale, ma artistica».