Sanremo parte nel segno di Fiorello vestito da don Matteo: «L’unico Matteo che funziona» Conduttore introdotto dall’amico showman che si propone come «Rocco Casalino» del direttore artistico. Tiziano Ferro omaggia Domenico Modugno dall'inviato Francesco Prisco

Fiorello apre il festival di Sanremo diretto da Amadeus (Ansa)

2' di lettura

Chi scommetteva su Fiorello al centro del festival di Amadeus ha colto nel segno: è proprio «l’amico del conduttore» ad aprire il sipario sulla 70esima edizione di Sanremo, diretta per l’appunto dal conduttore. È vestito da prete: «Buonasera fratelli esorelle», dice camminando in platea. «In questo mondo c’è bisogo di pace, ma tanta pace. Bisognava cominciare con qualcosa di forte. Scambiatevi il segno di pace. Stiamo vivendo uno dei periodi più brutti: disgrazie ovunque. L’Australia in fiamme, abbiamo sfiorato la guerra, ora il coronavirus ma, nonostante questo, il pericolo numero uno ce l’abbiamo qua». E ovviamente si tratta di Amadeus, bersagliato da grandi polemiche in questo mese e mezzo di vigilia.

«Si entra papa e si esce Papeete»

Quello che Fiorello indossa è «l’abito di don Matteo. L’unico Matteo che in Italia funziona davvero». Qualcuno doveva pure andare in soccorso di Amadeus, «le sardine erano impegnate», da qui la scelta di essere il «Rocco Casalino» del conduttore. E lo presenta sulle note dell’Alleuja gregoriano. Immancabile la rievocazione delle vecchie gaffe dell’amico, ma «lui è fatto così». Quindi un’avvertenza, fatta alla luce della sua precedente esperienza sanremese: «Attento Amadeus, a Sanremo si entra papa e si esce Papeete». E si parte subito con il concorso delle Nuove proposte e i primi verdetti: alla semifinale accedono Tecla e Leo Gassman che hanno avuto la meglio, rispettivamente, su Eugenio in Via di Gioia e Fai. Arriva il momento del primo ospite: è Tiziano Ferro che esegue Nel blu dipinto di blu come omaggio a Domenico Modugno.

I Big in gara

La gara dei Big si apre con Irene Grandi che esegue Finalmente io, brano composto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Una bottarella di vita: «Facciamolo adesso/ Oppure è lo stesso». Easy listening al punto giusto: si punta al podio.

L’attesa per Rula Jebreal

Dopo le accuse di sessismo al direttore artistico Amadeus e il background check su Junior Cally e i suoi testi non proprio politicamente corretti a proposito del genere femminile, il festival della canzone italiana 2020 ruota intorno alla donna. È Rula Jebreal l’ospite più attesa, con il videomessaggio inviato dall’«amico» Roger Waters, bassista e ideologo dei Pink Floyd, e il suo monologo per porre con forza il tema della violenza contro le donne, «emergenza nazionale ma anche internazionale».

Per la conduttrice di origine palestinese, non avrebbe senso «un contraddittorio per la violenza contro le donne. È una questione logica: significherebbe portare uno stupratore sul palco, un uomo che ha ammazzato una donna. Non credo che vorremmo vedere una cosa del

genere». Conversando con i giornalisti al bar dell’Ariston, Rula Jebreal risponde così a una domanda sulle critiche rivolte da chi ha intravisto il rischio che il suo intervento a Sanremo potesse tradursi in un monologo senza contraddittorio. In Italia sono state stuprate sei donne in una settimana: è un’emergenza che riguarda tutto il Paese. È giusto occuparsi

del coronavirus, ma dell’emergenze femminicidio dovremmo parlare

tutti i giorni, non è una questione marginale».