Sanremo, Gaudiano vince per le Nuove proposte Nella serata di venerdì del Festival si esibiranno i 26 campioni in gara e saranno valutati dalla sala stampa. Ospiti Barbara Palombelli e Mahmood di Francesco Prisco

Noi non ci SANREMO: Pinguini Tattici Nucleari

Nella serata di venerdì del Festival si esibiranno i 26 campioni in gara e saranno valutati dalla sala stampa. Ospiti Barbara Palombelli e Mahmood

2' di lettura

È Gaudiano, con il brano Polvere da sparo, il vincitore del 71esimo Festival di Sanremo per la categoria Nuove proposte. Dietro di lui Davide Shorty, Folcast e Wrongonyou. Quest’ultimo si aggiudica anche il premio della sala stampa «Mia Martini», mentre quello della sala radio e tv «Lucio Dalla» va a Shorty. Le due co-conduttrici della quarta serata del Festival di Sanremo sono Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Barbara Venezi. Ci saranno poi una performance di Mahmood, vincitore dell’edizione 2019, e due di Alessandra Amoroso: una assieme a Matilde Gioli e una con Emma.

Tocca a Fiorello aprire la quarta serata del Festival di Saneremo, entrando in scena con la parrucca anni Ottanta, un assaggio dell’annunciato duetto su Siamo donne, portato all’Ariston da Sabrina Salerno e Jo Squillo nel 1991. «Con i baffetti tagliati mi dicono che assomiglio a D’Alema senza baffetti», scherza, mentre saltella e invita a «fare sport: muovetevi, sennò non ci arrivate all'età mia. Bisogna fare sport: da ragazzini si fa il calcio, poi il calcetto, poi il tennis, poi le bocce. Più il tempo passa, più le palle rimpiccioliscono».

Loading...

Ermal Meta in testa (e favorito)

Per quanto riguarda il quadro di Achille Lauro, il viaggio nei generi musicali stasera continuerà con il «punk rock» assieme a Boss Doms e a un ospite speciale ancora non annunciato. Quanto al concorso dei Campioni, la serata di venerdì vedrà sfilare tutti e 26 gli artisti in gara che saranno valutati dalla sala stampa. Il favorito per la vittoria finale fino a questo momento è Ermal Meta, in testa dopo tre serate davanti ad Annalisa e Wilie Peyote.

Barbara Palombelli: «I talent ascensore sociale»

Cosa dice la Palombelli della sua esperienza al Festival? «Ho iniziato in Rai e ci ho lavorato per 22-23 anni. Credo che Sanremo attiri polemiche come una calamita, va messo nel conto». La giornalista, poi, anticipa il contenuto del suo monologo: «Utilizzerò la mia memoria personale del festival per raccontare un po’ di me e per parlare alle donne, alle ragazze. Ho due figlie che hanno l’età delle cantanti che sono qui e che vengono da realtà difficili come Elodie. Ecco, in questo momento difficile, vorrei dire a tutte le donne di stringere i denti, faticare e darsi da fare». E ha parlato anche dei talent, «un grandissimo ascensore sociale. Da tempo il mio sogno è che la Rai faccia una sua scuola di spettacolo. Spero che dalle mie parole - sottolinea - le donne prendano spunto per reagire, spero di trasmettere energia nelle case».