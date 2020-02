Sanremo, notte delle cover in attesa di Benigni. Salini: «Festival più redditizio di sempre» I Big interpreteranno classici del repertorio sanremese. Il premio Oscar sarà impegnato in un monologo sull’amore dall'inviato Francesco Prisco

Terza serata del festival di Amadeus (Ansa)

3' di lettura

La terza serata di Sanremo 2020 è dedicata alle cover delle canzoni che hanno fatto la storia del festival, che si tratti di ri-arrangiamenti o duetti. L’attesa, tuttavia, è per Roberto Benigni che si concederà una performance di addirittura 40 minuti. Il cui contenuto resta segreto.

L’uscita dei Big

Questo l’elenco, in ordine di uscita, dei cantanti per la serata dedicata alle cover per celebrare i 70 anni del festival di Sanremo. Michele Zarrillo con Fausto Leali (Deborah); Junior Cally con i Viito (Vado al massimo); Marco Masini con Arisa (Vacanze Romane); Riki con Ana Mena (L’Edera); Raphael Gualazzi con Simona Molinari (E se domani); Anastasio con la Pfm (Spalle al muro); Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta (Si può dare

di più); Albero Urso con Ornella Vanoni (La voce del silenzio); Elodie con Aeham Ahmad (Adesso tu); Rancore con Dardust e La rappresentante di lista (Luce); Pinguini Tattici Nucleari (il medley 70 volte); Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi (Ti regalerò una rosa); Giordana Angi con Solis String Quartet (La nevicata del ’56); Le Vibrazioni con i Canova (Un’emozione da poco); Diodato con Nina Zilli (24 mila baci); Tosca con Silvia Perez Cruz (Piazza Grande); Rita Pavone con Amedeo Minghi (1950); Achille Lauro con Annalisa (Gli uomini non cambiano); Bugo e Morgan

(Canzone per te); Irene Grandi con Bobo Rondelli (La musica è finita); Piero Pelù (Cuore matto); Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto (Se me lo dicevi prima); Elettra Lamborghini con Myss Keta (Non succederà più); Francesco Gabbani (L’italiano).

Benigni che farà?

Mistero assoluto sul soggetto del monologo del premio Oscar Roberto Benigni. L’unica cosa chiara, spiega Amadeus, è che sarà sull’amore. «Non ho mai chiesto a Benigni cosa farà, ci siamo incontrati e non gliel’ho proprio voluto chiedere, abbiamo solo concordato alcuni aspetti tecnici della sua esibizione», dice Amadeus in conferenza stampa parlando dell’ospite sul palco. «Sono onorato della sua presenza. Gli ho detto: Roberto, non voglio sapere cosa farai. Mi ha semplicemente detto che il suo intervento sarà legato all’amore, la cosa più importante che ci sia».

Fiorello assente

Non ci sarà Fiorello che, fino a questo punto, è stato il valore aggiunto del festival. «Stasera verso le 8.30 vedo Benigni, mangiamo una cosa insieme, poi mi guardo tranquillo il festival. Finora l’ho vissuto dietro le quinte, dove non si sente niente. È il mio giorno libero e me lo sto godendo, stamattina ho giocato a tennis, stasera faccio lo spettatore».

Salini: «Festival più redditizio di sempre»

«I dati sono eloquenti. Abbiamo lavorato a lungo, in silenzio, e ora i risultati ci stanno dando ragione: siamo davanti al festival di Sanremo più redditizio di sempre». A poche ore dalla terza serata della 70esima edizione della kermesse, diretta da Amadeus, l’ad della Rai Fabrizio Salini rompe i silenzio e fa un suo primo bilancio dell’evento. «Abbiamo compiuto una serie di scelte coraggiose - dichiara - e ci hanno premiato». Sul piano degli ascolti come su quello della raccolta pubblicitaria.