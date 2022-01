Sanremo, sarà il festival della (quasi) normalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non sarà il festival del ritorno alla normalità, ma quasi. Questo vuol essere il senso di Sanremo 2022, in onda su Rai 1 da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio e presentato in conferenza stampa dal direttore artistico Amadeus assieme ai vertici della rete ammiraglia della Tv di Stato. La musica «porta forza, speranza, positività e quello che succede sul palco dell’Ariston è amplificato. Ogni persona che sale sul palco porta qualcosa di positivo», sottolinea Amadeus. Che tiene in piedi il teaser sul mistero della presenza di Fiorello che prima di domenica 30 gennaio non era stata ufficializzata. «Fino alla settimana corsa ero quasi convinto che Fiorello non sarebbe venuto. Avevo fatto preparare addirittura una sagoma, nel caso in cui non sarebbe venuto. Lui sa che l’imprevedibilità la adoro. Poi non so dirvi quante serate rimarrà».

Amadeus: «La musica? Guardate i Måneskin»

Per quanto riguarda la proposta musicale, Amadeus riscontra «fiducia nella funzione del festival da parte di chi fa musica. Lo abbiamo visto con le precedenti due edizioni: nessuno poteva immaginare quello che è capitato ai Måneskin, una cosa che non succedeva dai tempi di Domenico Modugno». A chi gli chiede se esiste un piano b in caso di contagio del conduttore/direttore artistico replica scherzoso: «Non c’è un piano B, se prendo il Covid state qua con me dieci giorni finché non guarisco». Quanto alla scelta delle donne «sono partito dalla voglia di omaggiare cinque attrici, cinque signore, perché lo spettacolo in senso esteso è stato messo a dura prova dalla situazione che stiamo vivendo. Conoscevo Drusilla Foer, avevo letto il libro e ho pensato di invitarla».

Sì ai vaccini, ma niente «momenti Covid»

Prevarrà l’evasione, ma «non mancheranno momenti di riflessione», sottolinea Amadeus. Di là dall’Atlantico c’è chi come Neil Young e Joni Mitchell lascia Spotify in polemica con il podcast di Joe Rogan contenente posizioni no vax. «Io sono a favore dei vaccini, l’ho più volte detto pubblicamente», spiega il direttore artisico. «Ho fatto tre dosi, conosco bene l’importanza di certi temi ma non parleremo espressamente di pandemia. Vogliamo avere l’ambizione di provare a guardare oltre, in questo festival».

La Rai non può chiedere ai cantanti under 50 di vaccinarsi

E i cantanti in gara sono vaccinati? «La Rai segue le leggi nazionali», spiega Stefano Coletta, direttore di Rai 1. «Come il teatro Ariston si collega alle norme generali previste per i teatri, con la piena capienza, il super green pass e le mascherine Ffp2, così vale la regola che sotto i 50 anni non c’è un obbligo di vaccino. La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di dati sensibili, che la Rai non può chiedere».

Coletta: «Sarà un festival per tutti»

Emozionato anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta: «Abbiamo gestito lo scorso anno la fase più drammatica, non perché quest’anno non lo sia. Ma questa tenacia, quando si avvicina il risultato di questo lavoro, ci fa emozionare. C’è davvero il desiderio di consegnare alla platea televisiva uno show in cinque serate di evasione». Secondo Coletta, «il lavoro della composizione e selezione musicale che Amadeus ha portato avanti in questi tre anni raggiunge quest’anno una maturità definitiva. C’è un’espressione massima del Festival di Sanremo, che quest’anno è veramente un festival per tutti. Si incontrano i nostri bisogni primari, la voglia di incontrarsi, di innamorarsi, di riabbracciarsi, cercando disimpegno pur nella consapevolezza. A partire da queste 25 canzoni ci sarà questo mandato, il desiderio di unione. Mentre guardavo le prove vedevo lo stare insieme di vecchie glorie e di nuove leve, c’è la memoria e il futuro, e il lampante desiderio di stare insieme per fare qualcosa di bello», ha concluso Coletta. Il vicedirettore di Rai 1 e autore di Sanremo Claudio Fasulo parla di «un’avventura, un motivo di grande soddisfazione, abbiamo raccolto le forze e giocato di squadra. Devo ringraziare tutta la squadra, potete immaginare cosa sia stare a Sanremo tra tamponi, tracciamenti, rischi Covid, stanno facendo tutti un grande lavoro».