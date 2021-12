Sant’Egidio: «Con i corridoi umanitari arrivati in 93 dai campi di detenzione libici»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono un milione di persone in più in povertà assoluta con l’emergenza Covid. In totale sono circa 2 milioni le famiglie in gravi difficoltà: 5,5 milioni di persone, tra cui 1,3 milioni sono minori. In tanti hanno perso il lavoro, molti sono passati dal precariato all’indigenza, altri hanno perso anche la casa e sono finiti in strada. Sono aumentati in modo esponenziale con la pandemia e sono diventati i nuovi poveri: famiglie con figli minori e redditi insufficienti per i bisogni primari. Famiglie monoreddito, lavoratori precari, madri sole, anziani. Uomini e donne, in prevalenza italiani fra i 36 e i 50 anni, costretti per la prima volta a bussare alle porte della Comunità di Sant'Egidio per chiedere aiuto. E per non lasciare indietro nessuno, da marzo 2020 la Comunità ha moltiplicato i propri sforzi.

Impagliazzo: «L’emergenza ha conseguenze di lugo periodo da affrontare insieme»

«La stagione dell’emergenza non si è chiusa - ha sottolineato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, nel corso di una conferenza stampa - e ci sono conseguenze di lungo periodo che si devono affrontare insieme. Perchè dalla pandemia si esce insieme. E per aiutare le persone in difficoltà c’è bisogno di un salto di solidarietà e di responsabilità da parte di tutti». Sono state pesantissime, infatti, le conseguenze della pandemia sulle fasce più deboli della popolazione. Sono emersi disagi in parte sommersi e ignorati, a cominciare dalla povertà di relazioni, che spesso si unisce all’emergenza abitativa. «Manca il lavoro a tempio indeterminato. Il lavoro stabile, resta un tema all’ordine del giorno. La situazione si sta aggravando per il carovita - ha spiegato Impagliazzo - con l’aumento dell’inflazione, provocato dal rincaro dei prezzi dell’energia. Il governo sta intervenendo sul caro-bollette, ma poi bisogna fare la spesa ogni giorno e tutto questo incide».



Con i corridoi umanitari arrivati in 93 dai campi di detenzione libici

Impagliazzo ha anche raccontato i numeri dei corridoi umanitari attivati con l’ausilio della comunità. «Abbiamo registrato l’arrivo di 93 persone dai campi di detenzione libici, una grande e buona notizia soprattutto per queste persone che sono quelle che soffrono di più, conosciamo le condizioni disastrose, disumane e inumane nelle quali vivono nei campi in Libia», ha sottolineato il presidente della Comunità di Sant’Egidio in conferenza stampa. E in Italia stanno arrivando anche i primi afghani in Italia dopo la grande evacuazione di agosto che poi si è interrotta. Stanno arrivando attraverso i corridoio umanitari aperti poche settimane fa con altre associazioni, la Cei, le chiese evangeliche, in accordo con il Viminale e il ministero degli Esteri. «É un regalo di Natale per quegli afghani che erano riusciti ad attraversare la frontiera del loro Paese, o in Iran o in Pakistan, e che oggi vengono accolti in Italia», ha ricordato Marco Impagliazzo.





Sono 50mila i senza fissa dimora nel Paese

La pandemia ha peggiorato la situazione degli indigenti in Italia. Si stima siano oltre 50mila i senza fissa dimora nel Paese. Per loro, per gli anziani soli e per le persone con disabilità fisica e psichica, Sant'Egidio ha messo in campo risposte basate sulla convivenza come antidoto alla solitudine. Una rete che solo a Roma coinvolge oltre 900 persone, più altre in diverse città italiane. Dall'inizio della pandemia sono sorti a Roma 43 nuovi cohousing per senza fissa dimora sottratti dalla strada o anziani soli che hanno evitato l'istituto.