Santa Croce, i conciatori delle grandi firme alla rivoluzione green

Si tratta di una rivoluzione per il settore della pelle, alle prese con problemi di smaltimento per la carenza di inceneritori e discariche e costretto a rivolgersi fuori regione con costi crescenti. In questo modo i conciatori puntano a “chiudere” il cerchio dell’economia circolare certificando l’intero processo. La previsione è di recuperare 50mila tonnellate di ritagli di pelle, tra conciata e finita. Ma gli investimenti previsti, assicurano, serviranno anche a mettersi al riparo da interpretazioni normative e metodi di analisi sulla presenza di inquinanti che in passato hanno prodotto incomprensioni, denunce e sanzioni delle autorità di controllo.

Nella fase intermedia – i tre anni di transizione verso il nuovo sistema – gli scarti di lavorazione saranno smaltiti nella discarica di Rosignano Marittimo (Livorno), grazie a un accordo con la società pubblica Rea Impianti che la gestisce. La stessa discarica accoglierà anche i sottoprodotti conciari delle 60 aziende che aderiscono al Consorzio conciatori di Ponte a Egola (San Miniato, Pisa), l’altra associazione di rappresentanza del distretto, che non possono più trasformarli in fertilizzanti da usare in agricoltura dopo alcune sentenze che di recente hanno messo paletti. Anche i conciatori del Consorzio si stanno impegnando – sulla base di un protocollo che sarà presto firmato con la Regione – a investire per ridurre e riciclare i rifiuti industriali: in particolare sarà potenziato l’impianto di depurazione Cuoiodepur e sarà realizzato un cogeneratore integrato con un digestore anaerobico, alimentato con i fanghi di depurazione e con i residui di lavorazione delle pelli, per ottenere biogas e biometano.

La strada maestra, dunque, è quella della sostenibilità, destinata a far mantenere al distretto la leadership nella produzione rispettosa dell’ambiente. La disponibilità di “spazi” di depurazione e di servizi efficienti (compresi quelli di formazione), peraltro, sta attirando in Toscana, per la prima volta, anche investimenti “esteri”: il principale è quello del gruppo veneto Mastrotto che sta ultimando a Santa Croce la costruzione di una conceria da 12mila metri quadrati che impiegherà 50-60 persone. Ma la notizia che ha sorpreso tutti è il recente acquisto della conceria Samanta di Ponte a Egola da parte della maison francese del lusso Chanel, che si affianca così a Gucci proprietario della conceria Caravel dal 2001: una breccia aperta in un distretto finora dominato da aziende familiari.